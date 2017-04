Väidetavalt kogeb 41 protsent abieludest seda, et üks osalistest petab teist - vaimselt või füüsiliselt, vahendab Your Tango.

Pole vahet, kas plaanisid afääri teisega või juhtus see kogemata - sa petsid oma kallimat. Sind piinab süütunne ja küsimus - mis nüüd saab? Kas peaksid partnerile ütlema, et petsid teda? Või peab paika lause, et kui ta seda kunagi ei kuule, siis ei saa ta ka kunagi haiget?!

Eks kõige olulisemaks võtmeks on siin see, kui hästi sa oma kaaslast tunned.

Küsi endalt need kaks küsimust:

1. Kas teie suhe saab rikutud, kui sa kallimale tõde tunnistad?

Tõde on see, et su kallim kindlasti kannatab ja saab haiget. Oma teo ja valikuga oled talle juba enne rääkimist haiget teinud. Mõtle ja kaalu - kas su suhe võib olla juba hävinenud?

Ära valeta endale, et kui kaaslane ei tea, siis ei saa ta haiget. Tõde on see, et petmine mõjutab suhet ka siis, kui sa talle sellest ei räägi.

2. Kas saad edaspidi hakkama, kui talle petmisest ei räägi?

Kas suudad kannatada süüd? Kas jäädki piiluma üle õla, et äkki seal pole kedagi, kes võiks juhtunu paljastada?