Kui tahad endas välja tuua naiselikku või mehelikku energiat, siis on sel teel heaks abimeheks kristallid. Kristallihaldjate keskuse kristallihaldjas Jane Hiibus annab sel puhul häid nõuandeid.

"Naise olemus on kõike nautida. Nautida olemist, armastuse jagamist ja armastatud olemist, kohalolekut, iseennast ja end ümbritsevat helges kerges kulgemises ja eluusalduses – oskuses elada elu kui kunsti. Eluterve naine tunneb endast rõõmu ja tema kiirguses on ka teistel inimestel hea olla. Sageli on see aga suur väljakutse – tasakaalu on keeruline leida ja samas raske hoida,“ räägib kristallihaldjas Jane Hiibus.

Hiibuse sõnul on naise vägi temas peituv armastus, rõõm ja rahu, pehmus, ausus, avatus, haavatavus, hellus, soojus, viljakus, emotsionaalsus, ilu, intuitsioon – see miski tabamatult müstiline loomus, ürgnaise kood.

Kristallid toetavad sel imelisel naiseks olemise ja küpsemise teekonnal, luues ühenduse mõistuse, südame ja kõhutunde vahel ning võimaldades kogeda sügavat naiseks olemise tarkust ja ilu, armastavat suhtlemist ja avatust.

Hiibus toob peamiste kristallidena välja kuukivi ja roosa kvartsi. "Kuukivi peetakse naiselikkuse ja õnne sümboliks, see kannab endas Kuu energiat ja naiselikku väge. Aitab kontaktis olla oma naiseliku, pehme ja hooliva poolega, soodustab kaastunnet ja meelerahu, stimuleerib kirge, seksuaalsust, intuitsiooni ja eneseusaldust,“ selgitab Hiibus.

Roosa kvarts on aga teada-tuntud tingimusteta armastuse kristall. "See tõstab enesehinnangut ja tugevdab eneseväärikust. Tema hooliv energia õpetab meile, kuidas iseend rohkem armastada, suhetes aktiveerib armastavat, rahulikku suhtlust, loob harmooniat ning toob esile ka õnne ja truuduse energiaid. Soodustab andestamist ja vabastab allasurutud valu,“ loetleb Hiibus.

Naistele suureks toeks on veel ahhaat, krüsopraas, krüsokolla, fuksiit, serpentiin, punane jaspis, unakiit ja pärl.

Kirge, rõõmu, julgust, enesekindlust, mehe- ja naisevahelist sensuaalset energiat lisavad ka granaat, karneool ja rubiin. "Karneooli kantakse kire ja armastuse suurendamiseks ja hoidmiseks, see võimendab ka isiklikku väge ja eneseteadlikkust. See õpetab meid püsima praeguses hetkes, siin ja praegu. Lisab julgust, elutahet ja elujõudu. Stimuleerib loomingulisust ja innustab meid tegutsema ja vajalikke otsuseid langetama,“ toob Hiibus välja.

Muide, Kristallihaldjad on naist toetavad kristallid pannud kokku ka kristallikomplekti “Naise vägi”.

Meestele nii mehelikkuse kui ka pehmema poole kivi

Teisalt mehe vägi on tema vaprus, tugevus, meelekindlus, südikus, tahtejõud ja tegutsemiskindlus kombineerituna tundlikkuse, pehmuse ja haavatavusega. "See ürgne vägi on ühtaegu nii karm kui hell, hooliv ja tuline, toores ja peen ning ennastusaldav ja eneseteadlik. Nende peennüansside äratundmine ja kasutamine teebki mehest küpse mehe,“ selgitab Jane Hiibus.

Mehelikkuse küpsemist toetavad tiigriraud ja tiigrisilm. "Tiigrisilm on üks armastatumaid meeste poolt välja valitud kristalle, tõenäoliselt tunnevad mehed alateadlikult ära kivis peituvad tiigri omadused. See tugevdab meesenergiat ja enesekindlust, on hea õnne- ja kaitsetalisman, optimismi ja hea tuju kristall. Toetab, julgustab meest ning rahustab elukeeristes. Samuti õhutab see ka uutele algustele, mis viivad külluse ja eduni,“ jutustab Hiibus.

Oonüksi energiad toovad aga füüsilise jõu suurenemise ning intuitsiooni tugevnemise, granaat tugevdab mehes armastust ja kirge ning toetab ka materiaalse heaolu loomisel. Püriit vahendab tugevat tahteenergiat ning on tõeliselt hea mehi toetav kristall, aidates olla positiivne ja luua küllust.

Tervena hoiab suitskvarts, mahagon obsidiaan ning šungiit – kõik need kristallid on ka tugevad kaitsekivid.

"Soovitan julgelt ka meestele nende pehmema ja tundelisema poole avanemisel, armastustundes elamiseks ning vastassooga ühenduse loomiseks roosat kvartsi,“ lisab Hiibus.

Mis toetab emaks ja isaks olemist?

Mehe ja naise väe tugevdamine on tegelikult tugevalt seotud ka emaks-isaks olemise väega.

"Usun, et iga ema soov on olla lapse jaoks olemas, kui teda vajatakse: osata kogu südamest armastada nii, et kõigile jagub. Pakkuda turvalist keskkonda kasvuks, olla tema kõrval, kui vaja lohutada või leevendada muudki kasvuvalu,“ räägib Jane Hiibus. "Heal emal on ideaaljuhul toimiv ja rahulduspakkuv suhe oma mehega, täidetud on mehe ja naisevaheline armastuse ruum. Samas selle kõige kõrvalt peaks oskama ka enese eest hoolitseda. Naise ja emana olla teadlik oma vajadustest ja võimeline elu nii korraldama, et tal ka endal jääks aega puhkuseks ja oma vajaduste rahuldamiseks.“

Unakiit, ahhaat, roosa mangano kaltsiit, jaspis, roosa kvarts, akvamariin ja rodoniit on need kristallid, mis toetavad emaks olemisel, avavad oskuse tingimusteta armastusele, suurendavad elujõudu, mõistmist, empaatilisust, oskust andestada.

Jaspist peetakse ülima hoolitsuse, lõõgastuse, rahulolu, kaastunde kristalliks. Aitab emal saavutada tasakaalu andmise ja saamise vahel ja oma sisemiste energiaressursside täitmist. On maandav ja maine kristall, mis soojendab hinge ja selgendab mõistust.

Unakiit on aga viljakuse kristall, mis aitab vabastada hirmud veel sündimata lapse temaatikaga ning luua tugev side vanema ja lapse vahel.

Kristallihaldjatel on ka emasid toetav kristallikomplekt “Abiks emadele”.

Isad on aga oma olemuselt lastele suureks toeks ja eeskujuks oma sõnapidamise ja teadlikkusega sellest, mida teha, tahta, öelda. "Isaks olemist toetab tiigrisilm, transformeerides hirme, lisades enesekindlust, julgust ja kaitset. Isa ja laste omavahelisi suhteid soojendab sinine pitsahhaat,“ ütleb Hiibus.

Hematiit oma maskuliinsuses ja selge reaalsusetunnetuse ja kohalolekuvõimega toob ka parema läbisaamise ja rahu probleemsetes olukordades. Tegemist on väga tugeva maandus- ja kaitsekristalliga, mis toetab ka kindlakäelisemalt valikute tegemisel ning mis omakorda suurendab turvatunnet elus edasi liikumisel.

Südame avatuna hoidmisel, heade suhete loomisel, end rahuliku ja harmoonilisena tundmisel abistavad roosa kvarts ja ametüst.

Kuidas kive hooldada?

Kui valid endale kristallide seast abilist, siis võib kokku panna sobivatest kristallidest komplekti. "Võid panna kivid taskusse, kotti, padja alla, öökapile või auguga kivid ühendada paela otsa ja kanda kaelas. Kristalle võib korraga koos kanda, üksteist nad ei sega, nad pigem toetavad ja võimendavad üksteise energiaid,“ soovitab Hiibus.

Kord nädalas tuleks kindlasti kivikesi puhastada, sest nad on väga head energia salvestajad ja muidu ei saa nad inimest enam nii hästi aidata, kui on nende võimuses. Kristallihaldjate kodulehel on kristallide puhastamisest ja laadimisest kirjutatud põhjalik ülevaade.

Kristallihaldjate põnevate tegemisega saab end kursis hoida www.kristallihaldjad.ee, Facebookis või külastada Kristallihaldjate keskust ja kristallipoodi Nõmmel aadressil Jaama 1a.