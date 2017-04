Venta on umbes kümne-aastane emane laikalaadne koer, kes Tallinna loomade varjupaigas endale uut armastavat omanikku ootab.

Venta on sõbraliku iseloomuga ning saab enamasti hästi läbi ka teiste koertega.

Oma ümaratest kehavormidest hoolimata meeldib Ventale väga jalutada ning ka varjupaigas käib ta väga pikkasid jalutuskäike vabatahtlikega tegemas. Just oma vahva välimuse poolest jääb Venta hästi silma - ta on väga pehme ja paksu karvaga, lisaks on tal esikäppadel "jalas" vahvad valged täpilised sokid.