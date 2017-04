Venemaa ülemkohus keelustas Jehoova tunnistajate tegevuse ning asetas nende usu äärmuslastega samasse nimistusse.

Kõrgeima kohtu eeskirja alusel on Jehoova tunnistajate tegevus edaspidi ebaseaduslik, vahendab The Guardian. Konfiskeeritakse ka tegutsevate organisatsioonide vara.

Justiitsministeeriumi advokaat Svetlana Borisova ütles kohtus, et Jehoova tunnistajad kujutavad endast ohtu kodanike õigustele, avalikule korrale ja turvalisusele. Lisaks viitas Borisova Jehoova tunnistajate keelule teha vereülekandeid. See aga on vastuolus Venemaa tervishoiuseadustega.

Jehoova tunnistajate kõneisik Jaroslav Sivulski on väljendanud sügavat pettumust ja muret, kuidas otsus hakkab edaspidi mõjutama nende usulist tegevust.