Kas sinu laps võiks tulla selle peale, et üksi jäädes tõmbaks koerale jalga sinu roosad sukad, kontsakingad ja pähe paruka?! Kui jah, siis ei tohiks ka sina oma lapsi loomadega üksi jätta!

Kass, kellele meik tehtud või koer, kelle käpad saanud pediküüri koos värvitud küüntega - need on vaid üksikud fotod, mida The Sun on kokku kogunud.

Ühel fotol on suisa koer, kes selga saanud maika ja lopsakad rinnad...

Lapsed suudavad vaid sekunditega mõelda välja trikke ja tegutseda suunas, mis vanematele ja nagu fotodelt näha - ka lemmikloomadele - sugugi meeldida ei pruugi.

Kui julged, vaata SIIT!