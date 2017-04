Laulja sõnul ei ole temal midagi enam teha, kui ainult anda laval endast parim. "Me teeme selle nii heaks, kui me oskame ja saame, see on meie töö. Mulle meeldib seda teha," rääkis ta.

"Ma pean ütlema, et esimene hetk, kui ma seda kuulsin, siis see ei tekitanud minus teab mis eredaid emotsioone. Aga kui sa oled osa sellest ja annad sellesse oma panuse, siis sa ei ole enam objektiivne," rääkis Vilgats.

Siiski rõhutab Vilgats, et kui ise mõne loo kallal töötada, on raske ennustada, kuidas lugu publikule meeldib.

"Kui sa töötad mingi looga, siis sa ei tea publiku arvamust, teed küll hingega, aga lõppkokkuvõttes inimesed ütlevad, et kindlasti on paremaid lugusid," sõnas Vilgats, lisades, et Verona on laul, mille puhul ta tunneb, et ta on ise natukene loo autor.