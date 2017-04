Kuidas teha endale sobiv jumestus? Make-Up Studio annab nõu, millest alustada ja mida on oluline meeles pidada.

1. Puhas ja hoolitsetud näonahk on alati kauni meigi üks saladustest. Kindlasti tuleks enne meigi tegemist näonahk puhastada QUICK FACE & EYE CLEANSERiga või kasutada kerget koorijat QUICK PEEL kaks korda nädalas

2. Seejärel valige vastavalt näonahale sobiv meigikreem. Make-Up Studio tootevalikust leiate No Transfer jumestuskreemi, mis sobib väga hästi kergemaks katmiseks ning kuivemalt näonahale.

Kui on vajadust tugevamat meigipõhja või katta punetavaid kohti, siis selleks kasuta Face It Cream meigikreemi, mis on väga kattev ning sobib rasusele ja aknesele nahatüübile väga hästi.

Klientide lemmik on pressitud jumestuskreem Velvet Foundation, mille katvus on väga hea.

3. KÕIKI kreemjad tooted tuleb kinnitada puudriga! Peale meigikreemi kasutamist on oluline kanda peale tolmpuuder Transparent Powder, mida on kerge teha puudripadjaga. Selle tulemusena püsib meik kaunis ja värske ning matina kogu päeva.

4. Kulmud on näoraam! Vali enda jaoks sobiv kulmutoode ning toon. Make- Up Studio soovitab

selle kevad hitt-tooteid:

BROW DEFINER kreemjas kulmupliiats

KULMUPLIIATS EYEBROW PENCIL nr1 heledat või nr2 tumedat tooni

BROW POWDER Dark või Blond tooni

Ning kulmukarvade fikseerimiseks kasuta KULMUFIKSAATOR EYEBROWFIX

5. Kindlasti on ühed populaarsemad tooted just kevadel pärlmutriga Lumiere Blusher põsepuna, mida on hea lihtne kasutada ning annab kauni sära.

6. Enimmüüdud ja auhinnatud toode ülemaailma on Make- Up Studio 4D ripsmetušš. Kui soovid tihendada, pikendada ning koolutatud ja vetthülgavat tulemust, siis on 4D rispmetušš see õige valik!

7. Sel kevadel on UUDISTOOTEKS Make-Up Studiol Durable Matte Liquid Lipstick ehk matid huulepulgad. Huulepulk koosneb kahest erinevast osast: huulepalsamist ja huuletoonist. Esimesena kanda peale huulepalsam ning seejärel huuletoon. Palsami kasutamisel ei muutu huuled liigselt kuivaks ning tulemus püsib kauem!

Kõiki tooteid on võimalik tellida läbi Make-Up Studio veebipoes. Kasutades sooduskupongi KEVAD, saad tooted 10% soodsamalt!

Kui soovid tulla meigikoolitusele "Meik Iseendale" siis võta meiega ühendust info@makeupstudio.ee või helista 555 84 306

Make-Up Studio esindus asub Tallinnas Uus-Tatari 16.