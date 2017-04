"Koosolekutel käimise sundus jõudis minuni viimase kolme-kahe kuu jooksul. Enne seda ei olnud mitte kordagi kaasatud Elu24 Postimehe koosolekutele. See muutus tuli, kuna meil muutusid omanikud, Postimehest on saanud Eesti Meedia nagu te teate ja siis tulid uued reeglid. Ära läks Merit Kopli. Tema ei nõudnud sellist asja," rääkis Saagim

Raud päris, et kas oligi siis nii, et tuli Lauri Hussar ja ütles, et nüüdsest peab naine koosolekutel istuma.

"Ei-ei-ei, tema veel väga ei nõudnud seda, ei pidanud vajalikuks. Aga siis seal tuli veel keegi," sõnas Saagim salapäraselt. "Ma ei tea, need olid nagu mingid päkapikud, kuskil seal peidus! Me ei näinud neid, aga nad olid kogu aeg olemas ja siis nagu asi läks natukene nihkesse,"ütles ta.

Raud nentis, et see kõlab päris hirmutavalt. "Et kuskil on mingid nähtamatud päkapikud, keda keegi täpselt ei tea, kes need inimesed on, aga ometi on võimelised andma käske Anu Saagimile, Eesti kõige kuulsamale inimesele ja ta peab istuma koos Lauri Hussariga ja nende teiste toredate ja vahvate inimestega ja rääkima sellest, mis järgmise päeva Postimehes ilmub. Kas see ei ole hirmuäratav?" päris Raud.

"Tead sa, see ei olnudki kõige hirmuäratavam, ma oskasin seal ka kuidagi laveerida. Sättisin ennast nii, et käisin mõnel koosolekul. Aga ma ei käinud igal hommikul. Lihtsalt rääkisin, mis on minu selle päeva plaanid," rääkis naine. "Meelelahutus on ikka see, et sa tuled tööle, saad oma toimetuse inimestega kokku, loomulikult käid läbi kogu sotsiaalmeedia, kõik ajalehed, meilid läbi esimesena ja seal tuleb sulle selline pahvakas näkku, et tööd ei ole mitte vähe. Ja mina tundsin, et see, et meelelahutustoimetus peaks istuma igal hommikul ka koosolekul, kus räägitakse mingist suhkrutrahvist, teetöödest, välismaalastest, pagulastest – see ei puudutanud meid. Aga ma pidin seal olema, sest kellelegi tundus, et see on ebaaus, et kuidas siis üks toimetus on nii privilegeeritud," selgitas Saagim.

Raud päris, et mis siis ikkagi juhtus? "Postimees lasi lahti oma kõige suurema staari!" sõnas Raud.

"Lasi minema," parandas Saagim. "Eks ma olin ikka kohutavalt õnnetu viimasel ajal. Ma pean jälle kordama ennast, ma olen siin terve nädala ühte ja sama juttu rääkinud, mul on see déjà-vu tunne, et ma töötasin ajakirjast Just! kolm aastat ja kõik oli sinnamaani jube kihvt, kuni Kalev Meedia ostis selle ära. Ja siis ka järsku mingid päkapikud jooksid ringi," rääkis ta.

Selle peale päris Raud, et kas see tähendab siis seda, et need päkapikud käisid ringi ja ütlesid, et sellest inimesest ei tohi kirjutada, sest see on päkapiku sõber või õde, mille peale Saagim muigel suuga noogutas. "No sa tead väga hästi!" naeris naine.

"See vastab tõele, ongi nii? Sulle öeldigi konkreetselt, et nendest inimestest ei tohi kirjutada, sest need inimesed on päkapikkude sõbrad?" küsis Raud imestunult.

Saagim noogutas. "Mhm."

"Ja need päkapikud on nüüd uued omanikud, need inimesed kes tulid? Nüüd me lõpuks teame! Sul keelati konkreetselt mingitest inimestest kirjutamine ära, selle nimi on see, et omanikud sekkuvad toimetuse töösse. Postimees ja kogu Eesti Meedia on organisatsioon, mis toodab iga päev uudiseid, informatsiooni, mille põhjal teevad Eesti inimesed otsuseid ja see on väga oluline asi," selgitas Raud.

Saagimi nägu tõmbas tõsiseks. "Kallis inimene, kui ma töötaksin täna veel Elu24 ja ma istuksin täna siin, siis homme oleks mul väga ebamugav koosolekul olla," lausus ta Raua öeldu peale.

Raud nentis, et siiski ei tundu Postimehes olev kliima väga hea viimasel ajal olevat. Saagim kinnitas, et ka tema jaoks on paljude inimeste lahkumine olnud täielik šokk.

"No järjest on juhtunud. Peep Pahv, minu jaoks täielik ikoon, Postimehe ikoon, läinud, enam ei ole. Siis Urmas Oru, no ausalt öeldes ma kukkusin selili. Kanal 2, no mul ei ole sõnu lihtsalt. Ja nii edasi, seal on väiksemaid tegelasi, riburadapidi inimesi, kes on lahkunud. Neil ei ole hea olla seal, nendel on paha olla ja kui sul on paha olla sellises kohas, kus sa pead olema väga inimsõbralik, sa tohutult palju suhtled päeva jooksul, igasuguste inimestega. Aga sa pead ise olema huvitatud, sul peab endal hea tuju olema. Ja kui sul endal hea tuju ei ole, sul on nägu viltu peas, siis on väga raske," selgitas ta.

Raud päris, et kas Saagim on pärast oma lahkumist mures ka Elu24 edasise käekäigu üle, kuna naine selle portaali üles töötas ning 10 aastat oma elust sellesse pühendas.

Saagim nentis, et ta valetaks, kui ta ütleks, et tal on ükskõik.