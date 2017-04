Vaakumtoru-ühenduste rajamise ettevõtte Hyperloop One hinnangul tagaks vaakumtorude rajamine Tallinna ja Helsingi vahel kahe linna vahel soodsaima püsiühenduse, mis oleks ligi miljard eurot raudteest odavam.

Hyperloop One'i vähendatud rõhuga tunnelid on märgatavalt väiksemad kui traditsioonilise rööbasraudtee omad, mis vähendab ehituse kapitalikulusid miljardi euro võrra, ütles Hyperloop One asepresident Alan James peale kohtumist vastloodud riigikogu Tallinna-Helsingi püsiühenduse toetusrühmaga, teatas riigikogu pressiteenistus.

James märkis, et ta loodab, et Hyperloop One kutsutakse esitama oma äriprojekti Tallinna-Helsingi tunneli projekti arendavatele ametiasutustele. "Pärast esialgsete uuringute valmimist viiakse läbi avalik konkurss hindamaks, milline transporditehnoloogia pakub suurimat kasu madalaimate võimalike kuludega. Kuna Hyperloop One'iga jõuab Eestist Soome ainult 5–6 minutiga, on sel ilmselgelt tohutu eelis 30–40-minutilise rongisõiduga võrreldes," lausus James.

Tallinna-Helsingi püsiühenduse toetusrühma initsiaator Kristen Michal märkis, et Tallinna-Helsingi tunnel looks tugeva kaksikpealinna ning majandus kasvaks.

"Esialgsed uuringud hindavad riikide majandusele sellest lisa 0,5 – 3 protsenti SKP-st. Samuti oleks kiire ühendusega kahe tunni teekonna kaugusel sisuliselt 4,7 miljonit inimest. Suurem majandusruum ning kasvavad võimalused tõstavad mõlema riigi pealinnade atraktiivsust maailmas ning mõjujõudu," rääkis Michal.

Riigikogu Tallinna-Helsingi püsiühenduse rajamise toetusrühma eesmärk on Eesti ja Soome vahelise püsiühenduse rajamise toetamine ja tähelepanu all hoidmine.

Tallinna-Helsingi tunneli esialgne hinnatav maksumus on 9-13 miljardit eurot.

Foto: Scanpix