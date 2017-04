Sotsiaalministeeriumi töövõime hindamise süsteem on jätnud puuetega inimeste sissetulekusse vähemalt ühekuulise augu. Hindamisotsused venivad ja raha makstakse välja alles järgmise kuu 10. kuupäevaks.

Ei töötukassast ega ka maksu- ja tolliametist osatud öelda, kui palju on neid inimesi, kes elavadki ainult töövõimetoetusest (osal neist lisandub puudetoetus) ja kelle toimetulekut need augud otseselt mõjutavad. Selgitust olukorrale, kus inimesed jäävad otsuste ootamise ajal ilma sissetulekuta, ei antud.



Need, kellele väike toetus on ainus sissetulek, pöörduvad supikööki, et hinge sees hoida.



