Kuuenda korruse B-korpuses elav Tuuli rääkis, et oli tulekahju ajal parajasti akna juures ja vaadanud imestusega, miks sõidavad päästeameti autod ühesuunalisel teel vastassuunas. „Tegin siis oma toa ukse lahti, et alla komandandi juurde minna kuid kõik oli sellist valget suitsu ja kibedat plastiku põlemise haisu täis,“ kirjeldab naine. „Karjusin siis inglise keeles, et tulekahju, rahvas välja - meil on siin nimelt valdavalt vahetusüliõpilased. Siis jooksin alla, küsisin komandandilt võtmed, et inimesed välja saada,“ jätkab ta sündmuste kirjeldamist.

„Aga kohe oli näha, et inimesed ei osanud sellises olukorras kuidagi käituda. Majaelanikud olid kõik alla esimese korruse fuajeesse kogunenud. Ajasin siis rahva välja, et minge välja, hingake värsket õhku,“ räägib Tuuli, kes sündmusi kirjeldades silmab neljandal korrusel palja ülakehaga mees. „Näe, tema oleks küll suure tulekahju puhul sisse põlenud.“