Tallinna jäätmejaam keeldus laupäeval vastu võtmast Lasnamäe vabatahtlike poolt talgutel leitud ohtlikku õlikanistrit põhjusel, et sellel puudus kaas. Ragn-Sells ütleb, et oleks vaid eelnevalt kokku lepitud, poleks ka probleemi olnud.



Talgulised tassisid talgute peakorraldaja Tarmo Lausingu sõnul Betooni tänaval võsast välja koleda vana kanistri, mis sisaldas suures koguses süsimusta õli. Lasnamäel asuv Tallinna jäätmejaam aga keeldus seda laupäeval vastu võtmast, kuna sellel puudus kaas.



Tema sõnul sõitsid nad pärast talgusid koos ETV+ ajakirjanike võttegrupiga Suur-Sõjamäe 31A asuvasse jäätmejaama, mida teenindab AS Ragn Sells. "Meid võttis vastu tõre vanaproua, kes teatas, et ilma kaaneta ohtlikke jäätmed vastu ei võeta ja tehku me selle kanistriga, mida ise soovime," ütles Lausing.



Seejärel peeti kohapeal aru, mida edasi teha - kas viia õlikanister loodusesse tagasi või võtta hoopis koju kaasa? "Olime ummikseisus. Kas tõesti peame siin vastutust kandma meie, vabatahtlikuna loodust koristama tulnud kodanikud? Mida mõtlevad teised heatahtlikud inimesed, kes toovad sarnaselt meiule oma ohtlikke jäätmeid jäätmejaamadesse?" küsis Lausing.



Asi lõppes sellega, et vabatahtlikud jätsid õlikanistri jäätmejaama ukse taha, lisades sinna juurde vastutaja nime ja telefoninumbri. "Loodame, et Ragn Sells on võimeline need meie poolt loodusest leitud ohtlikud jäätmed siiski utiliseerima," lisas talgute peakorraldaja.

Töövälistel aegadel jäätmete jätmine keerulisem

"Nagu nimigi ütleb, on ohtlike jäätmete puhul tegu jäätmete eriliigiga, mis nõuab oma olemuse tõttu nii käsitlemisel, kui käitlemisel tavajäätmetega võrreldes erinevat käsitlust," kommeneerib juhtumit Ragn-Sellsi Turundus- ja Kommunikatsioonijuht Rainer Pesti.