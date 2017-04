Arstid usuvad, et laps oli enne Newhami haiglasse saabumist juba päeva surnud olnud.

Baker väidab, et Wilshire põhjustas lapsele need jubedad vigastuse, misjärel sundis naise lapsega bussi.

Mees eitab kõike ja kinnitab, et ta pole ühegi oma lapse vastu kunagi olnud vägivaldne. Mehel on kokku olnud 18 naist, kellega ta on saanud 25 last. Ometigi on ka varasemalt kaks mehe sigitatud last surnud.

Ema ja isa eitavad, et nad oleks lapse surmas süüdi, kuid kohus leidis siiski vastupidist.