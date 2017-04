Maailma suurim mänguasjatootja Mattel teatas, et Barbie viimase kvartali müük vähenes 13% - see on palju halvem tulemus, kui kartagi osati.

(Reuters / Scanpix)

Veelgi enam - seni ühe poupulaarseima mänguasja müük langes juba teist kvartalit järjest, vahendab BBC. Firma mure on mõistetav, kuna Barbie on olnud Matteli üheks alustalaks juba viimased kuus aastakümmet.

1. jaanuarist kuni 31. märtsini langesid Barbie müüginumbrid 15,4%. Rahaliselt tekitas see tootjale kahju 683 miljonit eurot.

See on suurim ja ka kiireim langus alates 2009. aastast.