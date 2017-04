Céline Dion (pildil) on oma abikaasa René Angéliliga (pildil) nii kokku kasvanud, et küsib pärast mehe surma temalt nõu. Legendaarne Kanada lauljanna rääkis ajalehele The Sun, et ei suutnud kuidagi seisukohta võtta, kas lindistada uuele Disney filmile «Kaunitar ja koletis» laul või ei.

«Läksin ja otsisin välja ühe abikaasast tehtud maali, mille üks fänn oli mulle kinkinud, ja küsisin: «Kas ma peaksin seda tegema?»» Dion toonitab, et hinges sai ta Renélt vastuseks: «Sul pole midagi kaotada.»

Mulluses intervjuus tunnistas lauljanna, et pole elu sees suudelnud ühtki teist meest peale Réne.

Celine oli oma tulevase abikaasaga tutvudes vaid 12aastane. Toona 38aastasest Angélilist sai tema mänedžer ja aastate möödudes ka kallim. Mullu jaanuaris suri mees pärast pikka võitlust vähiga.