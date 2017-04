«Eestlased kurdavad, et Eesti on nii väike ja filme tehakse vähe, miks neid ometi rohkem ei valmi! Aga Laoses on nii, et issand jumal, keegi teeb sel aastal filmi – kui lahe!» naerab Laose-Eesti-Prantsuse koostööfilmi «Kallis õeke» lavastaja Mattie Do. Kagu-Aasias Laoses on pärast 1975. aastal lõppenud kodusõda õigupoolest sündinud vaid 13 täispikka mängufilmi.

«Juba üks film on suur sündmus ja viimase aastaga on neid vändatud koguni kaks. Rahvas on tohutult elevil: oo, Laosel läheb filmimaailmas juba nii hästi!» muigab eestlastega koostöös valminud õudusdraama esilinastuseks Tallinna sõitnud Mattie Do irooniliselt.

Laose esimene naisrežissöör ja õudusfilmide lavastaja Mattie räägib, et 1953.–1975. aasta kodusõja ajal ja varem, kui Laos oli Prantsuse koloniaalvaldus ja põgusat aega kuningriik, tehti küll mustvalgeid linateoseid ja propagandafilme.