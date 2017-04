«Keskendumine homse kontserdi suhtes on ikka mitmekordne, sest esitame lugusid, mida me pole tõesti selle koosseisuga mänginud. Kitarrist Taavi Langi vaatas päris üllatunud näoga mõne loo peale,» muigab ansambli Terminaator ninamees Jaagup Kreem. Täna õhtul annab bänd tõelistele Termika gurmaanidele mõeldud kontserdi.

«Gumaanide öö» on järjekorras juba teine. «Esimene kontsert oli väga edukas, saime palju positiivset vastukaja ja muidugi hakati küsima, et miks me ei mänginud seda ja toda lugu,» ütleb Jaagup. Nii otsustatigi teha üks selline veel.

Seekord anti sõnaõigus fännidele – nemad pakkusid, mis laule bänd esitada võiks. «Sealt tuli ikka selliseid lugusid... Tegime proovi ja saime aru, et on palju häid laule, mis on miskipärast riiulisse jäänud. Iga kontsert on ajaliselt piiratud ja me ei saa anda neljatunnist kontserti. Kes on aga parem indikaator kui kuulajad?»

Muide, oodata on ka üllatust. «Näiteks pakuti lugu «Ainult sina võid mu maailma muuta» ja teisi laule, kus kandev roll on klaveril, nii palju, et kutsusime selleks korraks kampa ka Harmo Kallaste, kes tuli hea meelega,» sõnab Kreem. «Tavaliselt mängitakse kontserdil umbes 20 lugu. Meie valisime välja ja tegime endale selgeks 27, seega kahetunnine tuleb kontsert ikka,» lubab Jaagup.