Värskenduskuuri läbi teinud tubakaseadus sätestab tubakatootele ja selle pakendile ning tubakatootega seonduvale tootele kohaldatavatele nõuetele lisaks näiteks sponsimise piirangu ja tubakatoote müügiedenduse keelu, loomulikult ka keelud ja piirangud tubakatoote kasutamisele. Seadusandja sõnul on keeldude eesmärk kaitsta inimeste tervist.

Tubakaseaduse uus redaktsioon keelab muu hulgas maitsestatud sigarettide müügi. Nii et tagasi omaaegse Leegi tasemele.

«Tubakas on taim, mis kuulub perekonda Nicotiana,» selgitab seadus ja sellest kas täielikult või osaliselt tehtud toode on mõeldud suitsetamiseks, närimiseks, imemiseks või ninna tõmbamiseks. Nüüd kehtib seadus ka «uudsele tubakatootele», mis ei ole sigaret, isekeeratav suitsetamistubakas, piibutubakas, vesipiibutubakas, sigar, sigarillo, närimistubakas, nuusktubakas ega suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas ning mis on turule jõudnud pärast 2014. aasta 19. maid.»