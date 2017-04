«Ma olen väsinud, ma ei jõua enam,» kurdab teise klassi tüdruk läbi pisarate. Järgmisel hetkel kukub pliiats peost ja laps vajub koolivihikute keskele magama, pea laual. Nutt on kurgus tüdruku emalgi: «Kodutöid on tõesti palju! Mina ka enam ei jõua.»

Margiti tütar Anni käib suures linnakoolis. Tüdruku klassis on 21 õpilast. Kui ema enne tüdruku koolisaatmist käis vaatamas, kas see on ikka hea kool, siis Margiti sõnul rõhutati mitu korda, et esimese klassi lastel kodutöid tavaliselt ei ole. Paraku ei läinud tegelik koolielu jutuga kokku.

«Esimene päev lõppes ja laps tuli koju, kahes aines oli õppida. Hea küll, teeme ära, ei ole probleemi. Aga koduste tööde maht aina suurenes. Ma ei valeta, kui ütlen, et isegi kunstiõpetuses oleme pidanud kodutöid tegema,» räägib Margit.

Teises klassis on tüdruku silmade sära veelgi rohkem tuhmunud ja kodutöökoormus on väikese Anni huvi kooli ja õppimise vastu nii ära nullinud, et Margit ei teagi, mida peale hakata. «Laps ütles, et ema, pane mind teise kooli, kus ei pea kodus nii palju õppima. Aga kust ma selle teise kooli võtan?» on Margit nõutu.