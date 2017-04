Jakobsoni töine elu algas lennukalt. Maakohtu otsust oodates rääkis ta Õhtulehele, et keskkooli lõpetamise järel seisis ta valiku ees, kas minna õppima Otsa kooli muusikat või hoopis majandust, mis näis tulevikku silmas pidades tulusam. Valik langeski majanduse kasuks, millest tõepoolest peaaegu kohe kasu oli. Noor mees nõustas juba tudengina toonast rahandusministrit Siim Kallast ja hiljem Tallinna linnapead Tõnis Paltsu.

«Ma ei kahetse, et kõrgelt alanud ametnikukarjäär on lõppenud. Elus on olulisemaid asju, näiteks tervis,» viitab ta praegu, neljakümneaastasena, oma keskmisest väiksemale töövõimeprotsendile ja lõpuks ikkagi napiks jäänud haridusele.