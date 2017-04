«Võib-olla jäi mõni uus maks kehtestamata,» oli Maksumaksjate Liidu juhatuse liikme Lasse Lehise ainus kiitev hinnang valitsuse kinnitatud riigi eelarve­strateegia kohta. Endine rahandusminister Jürgen Ligi tõdes, et ainus strateegiline investeering on võimu kindlustamine. Valitsus kulutab varem ­kogunenud reserve ja riigieelarve tuleb lähiaastatel miinusmärgiga. Jürgen Ligi ütles, et on häbematu lasta majanduse kasvades riigieelarve miinusesse ja sundida järgmisi valitsusi kärbetele. Tema sõnul teatas valitsus: meie kulutame, teised maksku arved. «See on arusaamatu, kõigi seniste põhimõtete vastu. Mingeid strateegilisi investeeringuid pole, investeeritakse vaid võimu. See ainult kuumendab majandust. Inflatsioon on taastunud, valitsusel peaks raha olema, kuid nad kulutavad eelmiste aastate sääste ja tõstavad makse.»

Autode registreerimismaksust valitsus küll loobus, kuid magusad joogid lähevad kallimaks. Kokkuleppe järgi lähevad maksu alla joogid, kus suhkrut on rohkem kui viis grammi 100 milliliitri kohta. Naturaalseid mahlu ei maksustata.

Lehise sõnul mõistis valitsus, et maksumuudatusi ei jõuta piisavalt kiiresti teha ja lihtsam on eelarve miinusesse lasta.

«Loodetavasti jääb tänu eelarvemiinusele mõni uus maks kehtestamata. Töö automaksuga näitas, et kiirustades tulevad vead ning tagantjärele vaidlused ja otsuse võimalik põhiseadusevastaseks kuulutamine võib viia isegi maksu tagasimaksmiseni.» Lehis sõnas, et valitsusele on jäänud ainult halvad valikud. «Enam-vähem normaalsete asjade puhul, mida saab maksustada, on seda juba tehtud. Aga käibe- või tulumaksu pole enne valimisi mõistlik tõsta. Suhkrumaksu ümber tõusnud kära näitas, et jama selle ümber tuleb rohkem kui raha, mis sellest laekub.» Pangalõivu mõtte viskas valitsus kõrvale ja asendas selle dividendide avansilise tulumaksuga. «Sisuliselt on tegu riigivõlaga, sest muidu oleksid pangad tulumaksu dividendidelt maksnud järgmisel või ülejärgmisel aastal, nüüd aga tasuvad ette,» arutles Lehis. «See tähendab, et riik kulutab maksutulu ette.» Valitsuse teatel suureneb haigekassa rahastamine riigieelarvest nelja aasta jooksul järk-järgult 13 protsendini vanaduspensionist, mis toob sinna ligi 100 miljonit eurot juurde. Juba järgmisel aastal eraldatakse tervishoiule 37 miljonit eurot lisaraha. Lehis ei osanud arvata, kust valitsus selle leiab. Uusi maksutulusid pole, järelikult jäävad mingid investeeringud või kulutused tegemata. Ligi nimetas lisaraha leidmist tervishoiule otsesõnu silmamoonduseks: «Haigekassasse makstav lisaraha tuleb riigieelarvest, kuid nad ei oska või ei taha seda lähemalt seletada.» Lähemal ajal peaks riik maha müüma ASi Eesti Teed, pool Eesti Energia tütarfirmast ­Enefit Taastuvenergia ja ASist EVR Cargo ning 30 protsenti ASist Tallinna Sadam.