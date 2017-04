Kaitseminister Margus Tsahkna ütles NATO lahingugrupi avarivistusel, et Eesti ei tee enam sama viga, mis Teises maailmasõjas, kui otsustati mitte võidelda ja lubati Nõukogude Liidu sõjaväelastel riiki tulla, lootuses, et äkki on nii ohutum.

«Praegu teame, kui suur viga see äkki oli. Pärast 50 aastat okupatsiooni, suure hulga oma inimeste kaotamist, sõjakuritegusid meie territooriumil sõja ajal ja selle järel teame, et võitlemata jätmine polnud turvalisem valik,» lausus Tsahkna.

«Nüüd seisame koos liitlastega ohtudele vastu ja seda ühtse NATO ja vaba maailma esindajatena,» tervitas minister liitlasi.

Pidulikul rivistusel oli kohal Ühendkuningriigi kaitseminister Sir Michael Fallon, kelle sõnul on britid siin eelkõige seetõttu, et Eestit toetada.

«Paigutades siia 800 Briti kaitseväelast ja 300 soomustatud masinat, et töötada koos eestlaste, prantslaste ja järgmisel aastal taanlastega, saadame kõige tugevamaid signaale, et püsime ühiselt oma sõprade kõrval ja seisame vastu Vene agressioonile,» teatas Fallon, rõhutades, et NATO sammud on proportsionaalsed ja mõeldud kaitse tõstmiseks.

Taani kaitseminister Claus Hjort Frederiksen rõhutas Eesti ja Taani lähedasi suhteid: «Eesti on paljudele taanlastele väga lähedane, seetõttu on meil au aidata teid selles raskes olukorras.» Järgmise aasta algul saadab Taani Eestisse 200 sõjaväelast.

Prantsusmaa kaitseministri asemel oli rivistusel Claudia Delmas-Scherer, Prantsusmaa suursaadik Eestis. Kaitseministri puudumist selgitas Delmas-Scherer lähenevate presidendivalimistega.

«Vastavalt traditsioonile päevadel, mis eelnevad valimistele, ei reisi valitsuse liikmed ega tee avaldusi ja deklaratsioone, samuti ei vasta küsimustele väljaspool oma riiki,» selgitas suursaadik.

Pärast rivistust allkirjastasid osapooled liitlaste suurendatud kohaloleku deklaratsiooni, millega demonstreeriti NATO kollektiivkaitse põhimõtet ja teatati, et lahingugrupp hakkab Eestis kogu aeg olema.

«Tänane rivistus sümboliseerib NATO otsustavust ja ühtsust. Rivistus annab jõulise sõnumi, et kui ütleme: üks kõigi – kõik ühe eest, siis ka mõtleme seda,» rõhutas Tsahkna.