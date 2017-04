Tahaks tõesti juba kevadlilled rõdukasti istutada ja kuival mättal grillpeo korraldada, aga ilmataat on sel aastal soojaga kohe kuidagi eriti kitsi. Samas sademeid jagab ta mitme mehe eest. Nii ka algaval nädalavahetusel.



Täna liigub madalrõhkkond Botnia lahe põhjatipu lähistele ja selle lõunaserv katab kogu Läänemere ümbruse. Öösel laieneb sadu üle Eesti, saartel ja läänerannikul sajab põhiliselt vihma, sisemaal lörtsi, algul ka lund. Hommikul muutub sadu kõikjal vesiseks.



Päeval sajab Lääne-Eestis siin-seal veidi vihma, Kesk- ja Ida-Eestis on sadu tihedam ning ennelõunal tuleb sekka ka lörtsi. Õhtupoolikul on sajuhooge harvem.



Puhub tugev edela- ja läänetuul, öösel on puhanguid kuni 18, päeval 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel 0..+5, Kagu-Eestis võib veel alla 0°C langeda, ennelõunal 3..7, pärastlõunal tõuseb 8..10°C-ni, vaid meretuulega rannikul on jahedam.

Nädalavahetusel ilm ei parane



Laupäeval liigub madalrõhkkond Botnia lahe äärest Soome kohale ja selle servas võib Eesti lähistel uus osatsüklon tekkida ning selle tihedast pilvemassist sajab meil aeg-ajalt lörtsi ja vihma.

Hommikuks võib Kesk- ja Ida-Eestit katta 1-5 cm paksune märja lume kiht ning see päeval oluliselt ei vähene. Tuul öösel veidi nõrgeneb, päeval pöördub loodesse ja tugevneb. Õhutemperatuur on öösel -1..+4, päeval 2..7°C.



Pühapäeval kaugeneb madalrõhkkond Venemaale, kuid selle serv ulatub veel Eestini. Öösel on sajuhooge hõredamalt, päev tuleb lörtsi- ja vihmahoogudega. Puhub võrdlemisi tugev lääne- ja loodetuul, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -2..+3, päeval 3..7°C.