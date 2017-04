Elina Born ja tema ansambel viibivad alates sellest nädalast Liibanonis, et anda veteranipäeval kontsert ÜRO rahuvalvemissioonil UNIFIL teenivatele Eesti kaitseväelastele ja nende Iiri, Soome ja Fidzhi kaasvõitlejatele.

Eile osalesid muusikud pataljoni ühispatrullis ja tutvusid rahuvalvajate varustuse ning relvastusega, samuti tehti proovisõitu soomukiga Sisu AX-185.

Elina Borni sõnul mõistab ta rahuvalve vajalikkust Liibanonis ja hindab Eesti kaitseväelaste ning nende kaasvõitlejate teenistust missioonipiirkonnas.

"Mõtlesin päris pikalt enne kui otsustasin kutse vastu võtta, sest tegemist on ikkagi keerulise piirkonnaga. Ma arvan, et tegu on ainulaadse võimalusega oma silmaringi laiendamiseks," lisas Elina, kes osales koos Eesti kaitseväelastega patrullis soomustatud Mercedes-Benz G-klassi maasturitega Liibanoni ja Iisraeli eraldava sinise joone ääres.



Patrull sinisel joonel



Liibanoni ja Iisraeli eraldav sinine joon märgib Iisraeli relvajõudude tagasitõmbumist Liibanonilt vallutatud aladelt. Vaatamata sellele, et olukord sinisel joonel on üldiselt rahulik, on läbi aastate osapoolte vahel siiski esinenud vahejuhtumeid. ÜRO rahuvalveüksuste ülesanne on sellistel puhkudel hoida ära olukorra eskaleerumine ning teha koostööd Liibanoni relvajõududega.

Borni sõnul on Iiri-Soome pataljonis teenivad rahuvalvajad külalised vastu võtnud väga sõbralikult. "On näha, et tegu on ühtse meeskonnaga, mis hoiab kokku nagu pere ja kellega mina ja ka bänd tunneme ennast väga turvaliselt," lisas ta.



Lisaks kaitseväelaste teenistusega tutvumisele annab Elina ja teda saatvad muusikud Liibanonis veteranipäeval 23. aprillil kontserdi ning osaleb nädala jooksul Eesti sõdurite algatatud veteraninädala üritustel.



Koos staabiohvitseridega teenib Liibanonis ligi 40 kaitseväelast. Eesti jalaväerühm on osa Iiri-Soome pataljonist, mis on ainus mitmerahvuseline pataljon ÜRO rahuvalvemissioonil UNIFIL Liibanonis.