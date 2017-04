"Siiri Oviiri peaks avalikult vabandama oma solvava sõnavõtu pärast tuhandete eesti emade ees. Mingi kummaline jutt "Ringvaates" võimalikest aasta ema “pseudokandidaatidest” nagu ta väljendas?!" ei suuda Sooäär uskuda, mida Oviir ütles. Mees sõnab, et tal jookseb süda seda juttu kuulates kokku, kui ta mõtleb oma vanaema Viinule, kes kasvatas üksi üles kaks last, kaotas heinatööl sõrme, aga lüpsis sellegipoolest käsitsi iga päev laudatäie kolhoosi lehmi.

Siiri Oviiri sõnavõtt aasta ema teemal kütab endiselt kirgi ja nüüd on sõna võtnud ka poliitik Imre Sooäär , kes leiab, et Oviir peaks oma sõnavõtu pärast vabandama.

Imre usub siiralt, et oleks viimane aeg hakata väärtustama Eesti ema, selle sõna kõige sügavamas tähendus. "Ilma piiride ja eelarvamusteta, armastuse ja hoolimisega, vaadates tõele näkku, kus me täna reaalselt aastal 2017 Eestis elame, olles lugupidav kõikide emade vastu. Loodan, et ka Vabariigi president lähtub ürituse patroonina samuti sellest."

Sooäär ütleb, et iga ema, sõltumata oma isiklikust elusaatusest, väärib austust, tunnustust ja lugupidamist, sest ta aitab oma laste kasvatamisega kaasa Eesti rahva kestmisele. "Kiites ainult ühe kinnise klubi valikut, kes on monopoliseerinud parima ema mõiste ühiskonnas solvame kõiki neid emasid, kes iga jumala päev samuti oma laste eest südamega hoolt kannavad, neid toidavad, katavad ja kasvatavad meie riiki hoidvateks ning hoolivateks kodanikeks, ükskõik millises perevormis.... üksi, abielus, vabaabielus, kooselus, kärgperes, lahutatu, hüljatu või lesena."

Imre Sooäär: ema on minust kasvatanud mehe, kes julgeb seista oma põhimõtete eest

Imre Sooäär on oma ema kohta varem Õhtulehele väga armsasti öelnud. Mees võttis ema 2015. aastal presidendi vastuvõtule kaasa. "Võtsin kaasa oma ema, sest ma tundsin, et olin selle talle juba kaua võlgu. Ta on minust kasvatanud mehe, kes ei karda oma arvamust välja öelda ja seista julgelt põhimõtete eest, millesse ma usun," põhjendas ta.

"Ema on andnud mulle jõudu teha elus seda, mis aitab muuta maailma meie ümber paremaks, isegi kui see toob mulle isiklikke tagasilööke. Tänu oma emale usun, et Eesti võiks olla avatum, julgem ja suurem nii südames kui ka tegudes. Just nii saab meie riik igas mõttes suuremaks kasvada," ei olnud Imre kiidusõnadega oma ema aadressil kitsi.

Kui võeti vastu seadus, mis lubab samasoolistel paaridel kooselu registreerida ja Imre näitas sellele üles suurt poolehoidu, sai ta ka tapmisähvardusi. "Siis oli toeks just ema, kes on sügavalt uskliku kirikuinimesena kõiki mu tegemisi alati toetanud. Ema edastas oma sõnumi ka peole kutsutud kirikujuhtidele."