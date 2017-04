Tapa kaitseväelinnakus heiskasid eile Ühendkuningriigi, Prantsusmaa ja Taani kaitseväelased ühisrivistusel riigilipud, tähistamaks NATO pataljoni lahingugrupi teenistuse algust. Üheskoos NATOga ei kordu teise maailmasõja stsenaarium, kus riik võitluseta kaotati, kinnitas kaitseminister Margus Tsahkna. 2016. aasta juulis võtsid NATO Varssavi tippkohtumisel valitsusjuhid ja riigipead otsuse, et Eesti, Lätis, Leedus ja Poolas peab Alliansi kohalolek olema senisest suurem. Vähem kui aasta edasi rivistus eile, vastusammuna Venemaa agressioonile, 1200 kaitseväelast Ühendkuningriigist ja Prantsusmaalt, tähistades NATO lahingugrupi teenistuse algust Eestis. Kaitseminister Margus Tsahkna ütles NATO lahingugrupi avarivistusel, et Eesti ei tee enam sama viga, mis Teises maailmasõjas, kui otsustati mitte võidelda ning lubati Nõukogude Liidul sõjaväelastel riiki tulla, lootuses, et äkki on nii ohutum. "Praegu me teame, kui suur viga see "äkki" oli. Peale 50. aastat okupatsiooni, peale väga suure hulga oma inimeste kaotamist, peale sõjakuritegusid meie territooriumil sõja ajal ja peale seda, teame me, et võitlemata jätmine ei olnud turvalisem valik,“ kõneles Tsahkna. "Täna seisame me ohtudele vastu ühiselt oma liitlastega, ühtse NATO-na, vaba maailma esindajatena,“ tervitas minister liitlasi.

Pidulikul rivistusel oli kohal Ühendkuningriigi kaitseminister Sir Michael Fallon, kelle sõnul on britid siin eelkõige seetõttu, et Eestit toetada. "Paigutades 800 Briti kaitseväelast ja 300 soomustatud masinat, et töötada koos eestlaste, prantslaste ja järgmisel aastal taanlastega, saadame kõige tugevamaid signaale, et püsime ühiselt oma sõprade kõrval ning seisame vastu Vene agressioonile," teatas Fallon, rõhutades, et NATO sammud on proportsionaalsed ja mõeldud kaitse tõstmiseks.

Taani kaitseminister Claus Hjort Frederiksen rõhutas Eesti ja Taani lähedasi suhteid: "Eesti on paljudele taanlastele väga lähedane, seetõttu meil on au aidata teid selles raskes olukorras." Järgmise aasta algul saadab Taani Eestisse 200 sõjaväelast. Prantsusmaa kaitseministri asemel oli rivistusel Claudia Delmas-Scherer, Prantsusmaa suursaadik Eestis. Kaitseministri puudumist selgitas Delmas-Scherer lähenevate presidendivalimistega. "Vastavalt traditsioonile neil päevadel, mis eelnevad valimistele, valitsuse liikmed ei reisi ega tee avaldusi, deklaratsioone ega vasta küsimustele väljaspool oma riiki," selgitas suursaadik. Pärast rivistust allkirjastasid osapooled liitlaste suurendatud kohaloleku deklaratsiooni, millega demonstreeriti NATO kollektiivkaitse põhimõtet ning teatati, et lahingrupp hakkab püsivalt Eestis olema. "Tänane rivistus sümboliseerib NATO otsustavust ja ühtsust. Rivistus annab jõulise sõnumi, et kui me ütleme "Üks kõigi – kõik ühe eest!" siis me ka mõtleme seda,“ rõhutas Tsahkna.