Täna saab 31-aastaseks armastatud laulja ja näitleja Kristjan Kasearu. Selleks puhuks sai kokku pandud galerii andeka mehe ettevõtmistest. Ühine sinagi meie õnnesoovidega!

Filmist "Magnus" ning sarjadest "Köök" ja "Sinu nägu kõlab tuttavalt" tuntud Kasearu on kaasa löönud ka mitmes noortemuusikalis nagu "Romeo ja Julia" ning "Keskkoolimuusikal". Muusik on laulnud bändides Elav Legend ja Paradise Crew. Praegu on ta 21. aprillil on sündinud veel Suurbritannia kuninganna Elizabeth II, inglise kirjanik Charlotte Brontë, eesti laulja Tarmo Pihlap ja judomaadleja Indrek Pertelson. Täna on sünnipäev veel kahel eesti näitlejal: Elisabet Tammel ja Karin Raskil.