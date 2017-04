Täna tuli avalikuks uudis, et Henrik Kalmet lahkub Linnateatri ridadest. "Aktuaalse kaamera" kultuuriuudistes tegid Henrik Kalmet ja Linnateatri peanäitejuht Elmo Nüganen ühise, ent üsnagi napi avalduse, öeldes, et mõlematel on olukorra pärast kahju.

"Kõigepealt tahan öelda, et mul on väga kahju, et see asi on nii kaugele läinud. Vastab tõele, et andsin lahkumisavalduse," sõnas Kalmet. Ka Nüganen lausus, et tal on kahju, lisades, et teater on Kalmeti lahkumisavalduse rahuldanud.

"Omaltpoolt tahtsin öelda, et kedagi pole selleks sunnitud, see on olnud minu isiklik otsus ja see ei tähenda, et minu koostöö Linnateatriga lõppeks," sõnas Kalmet.

"Jah, ja selle näiteks võiks öelda, et Henrik mängib oma rolle hooaja lõpuni edasi. Sellega peame teema lõpetatuks," lisas Nüganen.