„Aktuaalse kaamera“ uudisteankru käitumine Keskerakonna esimehest peaministriga kinnitab, et koalitsioon on küll Toompeal muutunud, kuid meedia jätkab Keskerakonna ründamist. Rahvustelevisiooni uudised on hoolikalt selekteeritud ja tonaalsus on rangelt paigas. AKd vaadates jääb mulje, justkui oleks Keskerakond riigi rappa juhtinud.

Vahe Reformierakonna valitsusajaga seisneb lihtsalt selles, et kui enne võisid oravad kaitsta oma positsioone valitsuserakonnana, siis nüüd saavad nad rünnata võimul olijaid. Jürgen Ligilt või Maris Laurilt ei küsita, kas mitte Reformierakonna poliitika pole viinud olukorrani, kus näilise eelarve tasakaalu tingimustes on kogu aeg valitsenud tegelik eelarvedefitsiit.

Priit Kuusk kasutas võimalust, et rünnata Keskerakonna peaministrit küsimusega Tallinna Televisioonist. Telediktori ülesanne on edastada teksti ja esitada küsimusi, mitte näidata meelsust. Tallinna Televisioon ei hoiaks päevagi ametis diktorit, kes hakkaks uudistesaates ründama Siim Kallast kümne miljoni dollari küsimusega, kui intervjueeritav on ennast häälestanud Brexiti lainele. Soovitaksin ministritel boikoteerida AK uudiseid, kuni Kuusk on vabastatud või ERR esineb Ratase ees avaliku vabandusega.

Reformierakond pole enam võimul ning annaks jumal, et ei saaks enam kunagi võimule. Püüdke sellest juba üle saada, armsad peavooluajakirjanikud!