Eile oli hea päev: õhtul oli nauditav "Aktuaalne kaamera" ja kohe pärast seda jalgpall. Barcelona ja Juventus jäid väravateta viiki, aga lahing oli hea. Nagu ka Priit Kuusk ja Jüri Ratas – lepime kokku, et nad jäid samuti viiki.

Intervjuulahing oli nauditav: peaminister keerutas, ajakirjanik ründas; peaminister pahandas, et kokkulepped ei pea ja keerutas veel, ajakirjanik vabandas, et kokkulepe ei pea ja ründas uuesti. Lõpuks mindi sõbralikult lahku. Nagu hea sport kunagi. Aga nii nagu jalgpallis, on parem reegleid teada, aga kaasa elada kirglikule mängule, parimale meelelahutusele.

Mõlemad pooled valdasid oma osa oivaliselt. Ratas täitis poliitikute stereotüüpset rolli – keerutas ja tegi seda nii pikalt ja uinutavalt, et selle aja peale unus tal endalgi küsimus. Kuusk ei uinunud ja esitas selle kolm korda uuesti, seda hullu järjekindlusega ja täitis sellega oma osa.

Uudis oli vast vaid selles, et ajakirjaniku nii tavaline töö täis vaidlusi ja viisakuse piiril vestlusi ei jõuagi tavaliselt kogu oma hiilguses televaatajani ja lehelugejani.

Hea mäng, mehed, hea mäng!