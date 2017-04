Vastus, milline on hea ema, sõltub sellest, kellelt küsida. Eelkõige võiks küsida lastelt. Oleks väga üllatav, kui mõni neist arvaks, et tema ema teeb parimaks just see, et ta on abielus või et tal on mitu last. Pigem saavad määravaks isikuomadused. Kahjuks on just laste arv ja perekonnaseis saanud nendeks kriteeriumiteks, mis on viimasel paarikümnel aastal jätnud aasta ema tiitlile kandideerimisest kõrvale hulganisti emasid, keda nende laps(ed) ja paljud teisedki kõrgemat tunnustust väärivaks peavad.

Eesti Naisliidul ja selle liikmetel on vabadus otsustada, keda nemad heaks ja esiletoomist väärivaks emaks peavad. Ent tõsiasi, et erinevalt teistest emadust tunnustavatest konkurssidest autasustab aasta ema tiitli pälvinut vabariigi president, teeb sellest riiklikult olulise sündmuse. President Kersti Kaljulaid on öelnud, et peremudel ei määra, kas vanemana õnnestutakse või mitte. Sellega on raske mitte nõustuda – abielu purunemine ei pruugi lapse elu halvendada, vägivaldsest või muudest probleemidest koormatud suhtest vabanemine on kahtlemata tema huvides. Õnnelik pere saab olla ka siis, kui vanemad pole kunagi seaduslikus abielus olnudki.

See ei tähenda, et Eesti Naisliidul ei jää muud üle, kui abielunõudest ja kahe lapse kriteeriumist aasta ema võistlusel loobuda. Seda enam, et aktivistide toel on sündimas alternatiivne konkurss, kus neid tingimusi polegi. Küsimus presidendi institutsioonile (ja iseend auhinda üle andma pakkunud riigikogu esimehele) on, kas nende tiitlite üleandmine vastab ühiskonna ootustele ja väärib riiklikku õnnistust. Üks ei välista seejuures tingimata teist.

On neidki, kes arvavad, et sellist tunnustust pole üldse vaja. Tõsi, keegi ei taha olla hea ema selleks, et saada auhind, vaid ikka oma laste pärast. Ent kui silmapaistvalt pühendunud emade seas on inimesi, kes on valmis teistelegi olema eeskujuks, siis on see ainult hea. Tunnustust olgu pigem palju kui liiga vähe – emadepäevalgi ei pea piirduma ainult enda ema õnnitlemisega.