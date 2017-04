Lehis sõnas, et ega valitsus ei jäta ning näiteks automaksu juurde võidakse paari aasta pärast tagasi tulla, sest valitsusele on jäänud ainult halvad valikud.

Ilmselt sai valitsus aru, et maksumuudatusi ei jõua väga kiiresti teha ja lihtsam on eelarve miinusesse lasta, ütles Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse liige Lasse Lehis valitsuse eile kokku lepitud riigi eelarvestrateegia kohta.

„Enam-vähem normaalsed asjad, mida saab maksustada, on juba maksustatud,“ rääkis Lehis. „Tõsta käibemaksu või tulumaksu enne valimisi ei ole mõistlik. Suhkrumaksu ümber tõusnud kära näitas ära, et jama selle ümber tuleb rohkem kui raha, mis sellest laekub.“

„Sisuliselt on tegu laenuga, sest muidu oleksid pangad tulumaksu dividendidelt maksnud järgmisel või ülejärgmise aastal, nüüd aga maksavad käesoleva aasta jooksul ette,“ arutles Lehis. „See tähendab, et riik kulutab maksutulu ette.“

„Ilmselt on tegu puudujäägi katmisega,“ leidis Lehis. „Võib ju loota, et lisakapitali kaasamisega suurenevad edaspidi dividendid. Aga siin on sarnaseid jooni Eesti Telekomi müügiga majanduslanguse aastail, eks see on hädatapp.“