Maailmakuulus Bulgaaria selgeltnägija Vanga ennustas juba aastakümneid tagasi maailma tulevikku ette. Pime müstik nägi ette 11.septembri terrorirünnakuid, Islamiriigi sündi ja vallutusi, Ühendkuningriigi lahkumist Euroliidust, Süüria sõjas toimunud keemiarünnakuid, globaalset soojenemist ning ka, et USA 44-s president on mustanahaline ja jääb viimaseks demokraatlikuks riigipeaks. Vandenõuteoreetikud ei kahtle Vanga ennustustes, kuid on jõudnud järeldusele, et selgeltnägija kurjakuulutavad ennustused võivad olla aasta võrra nihkes, vahendab Mirror. 1996.aastal vahetult enne oma surma teatas Vanga, et 2016.aastal ehmatavad moslemid keemiarelva kasutamisega maailma. Vandenõuteoreetikud on veendunud, et Vanga ennustus viitas eelmisel kuul Süürias toimunud keemiarünnakule. Samuti ennustas naine, et kolmas maailmasõda algab see aasta, mil tekib vastasseis USA, Venemaa ja Põhja-Korea ja Hiina vahel. Tugevad pinged antud riikide vahel on juba tekkinud, kuid kui selgeltnägija ennustused peaksid nihkes olema, peaks ülemaailmne konflikt algama järgmisel, 2018.aastal.

Bulgaariast pärit Vangelia Pandeva Dimitrova ehk Vanga oli kõigest 12-aastane, kui ta sattus tugeva tormi kätte ja kaotas nägemise, saades seeläbi selgeltnägija võimed. Naine on sündmusi õigesti ette arvanud 85% ulatuses. Mida on Vanga veel ette ennustanud? Euroopa jääb inimtühjaks: Selgeltnägija sõnul peaks Euroopa 2016. aastal jääma tühjaks, külmaks ja peaaegu elutuks. Selle põhjustajaks peab Vanga äärmuslaste vastu keemiarelvade kasutamist. Pärast Pariisi ja Brüsseli terrorirünnakuid andis Euroopa Parlament välja raporti, milles tuuakse selgelt välja oht, et ISIS võib järgmistes rünnakutes võtta kasutusele keemia- või biorelva. Kahtlust kinnitab fakt, et ISIS on üha enam hakanud värbama keemikuid, füüsikuid ja programmeerijaid. Hiinast saab uus superriik: Ennustuse kohaselt juhtub see aastal 2018 ning ühtlasi paneb punkti USA riigile ja selle majandusele. Vanga sõnul vahetavad arenenud riigid kolmanda maailmaga positsioonid ning ärakasutajatest saavad ärakasutatavad. 2011. aastal prognoosis Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), et Hiina majandus möödub Ühendriikidest 2016. aastal, muutudes uueks superjõuks. Näljahädale tõmmatakse piir: Kuigi täpset aastat ei teadnud Vanga öelda, ennustas ta, et näljahäda lõppeb maailmas vahemikus 2025–2028. Inimesed pürgivad Veenusele: Selgeltnägija sõnul hakatakse Veenuselt 2028. aastal uusi energiaallikaid otsima, selleks saadetakse sinna mehitatud kosmoselaev. Lisaks võib Veenusele tekkida inimasustus. Samas tundub ennustus pisut kummaline, sest Veenuse pinnal on teadupärast temperatuur ligi 500 kraadi. Euroopas võimutsevad moslemid: Pime ennustaja arvas, et 2043. aastaks on moslemid Euroopa nö vallutanud. Roomast saab sel juhul islami kalifaadi pealinn. Vanga sõnul juhtub see siis, kui põgenikevoolu tõttu Euroopasse Süüria riik langeb. Seejärel pidi tekkima maailma ka uus religioon. Jäämassiivid sulavad: Baba Vanga järgi on 2045. aastaks poolused sulanud ning selle tagajärjel tõuseb veetase ookeanites. Mõned uuringud on ennustust kinnitanud – globaalse soojenemise tagajärjel võibki selleks ajaks Maa looduslikult jäävabaks saada. Organeid saab kloonida: 2046. aastaks on arstiteadus jõudnud nii kaugele, et võimalikuks saab elundite kloonimine ja tehislik tootmine. Sellest peaks Vanga sõnul saama lihtsaim ja populaarseim ravimoodus. USA püüab rünnata Euroopa kalifaati: 2066. aastal püüavad ameeriklased Rooma ründamiseks kasutada uudset kliimarelva, et vabastada Euroopa moslemite võimust. Kommunismi tagasitulek: 2076. aastaks kaob klassiühiskond ja saabub nii-öelda kommunism. Selle levik hõlmab lisaks Euroopale ka ülejäänud maailma. Veealuste tsivilisatsioonide teke: Vanga ennustas, et tulnukate abiga õpivad inimesed 2130. aastaks vee all toime tulema ning võimalik, et osa tsivilisatsioonist kolibki ookeanisügavustesse elama.