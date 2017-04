2018. aasta sügisel avab Peterburi maantee alguses uksed Eesti esimene uue mõttemalli järgi projekteeritud kaubandus- ja meelelahutuskeskus T1 Mall of Tallinn.

T1 on uus Tallinna transpordi sõlmpunkt ja uus maamärk linna siluetil oma 120 meetrini merepinnast ulatuva vaaterattaga, jalgpalliväljakust suurem laste teadus- ja mänguala, seitsme meetriste lagedega restoranid ja kauplused, rääkimata kinost ja ökoturust.

Pro Kapital Grupi juhatuse liige Allan Remmelkoor:

Pole saladus, et T1 arendamise ajalugu on üsna pikk. Esialgne projekt oli valmis juba 1999. aastal. Aga ta seisis pikalt riiulis ja lõpuks me rebisime selle puruks, sest me ei tahtnud ehitada ühte järjekordset tavalist kaubanduskeskust, milliseid on Tallinnas piisavalt. 15-20 aastat tagasi projekteeritud keskuste aeg on läbi, sest tänapäevane kaubanduskeskus peab pakkuma seda, mida läbi nutiseadmete ei saa.

T1 Mall of Tallinn ei ole kavatsegi teistega võistelda ruutmeetrite nimel. Meile on oluline kompaktsus ja klientide mugavus. Me tahame väärtustada inimeste aega ja pakkuda neile kilomeetrite läbimise asemel loogilist tervikut, kus keskus on kui osa avatud linnaruumist ühe katuse all elamuste, naudingute, meelelahutuse ja loomulikult klassikalise ostualaga.

T1 Mall of Tallinn on osa tulevasest uuest linnasüdamest koos Tallinna uue raudteejaama ja linnaväljakuga, kus peatuvad kesklinna Lennujaamaga ühendavad trammid ja tulevikus ka Eesti sisesel marsruudil sõitvad bussid.

Mul on hea meel, et see aastaid kestnud ühistöö linna, riigi, erasektori vahel on vilja kandnud ja saab sündida uus mõttemall kaubanduses.

Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas:

Tartu maantee ja Peterburi tee piirkond on Tallinna üks kiiremini arenev piirkond. Siia tuleb Tallinna värav - trammiühendus, bussiterminal, lennujaam - sellest saab üks meie pealinna süda, värav ja sõlmpunkt, mis toob kindlasti juurde uusi töökohti ja turiste. See on kindlasti linna poolt igati tervitatav.

Alar Kajari, Skypark juhatuse liige:

Ainuüksi katusele tulev vaateratas, mille sarnaseid on maailmas vaid 5 ja seni ainult Aasias, lisab Tallinnale juurde ühe tõmbekeskuse ja muudab pealinna siluetti. Norstati uuringu järgi toob ainuüksi vaateratas Tallinnasse ligikaudu 45 000 turisti aastas.

Me usume, et elutervesse lapsepõlve peab kuuluma rohkem aktiivset liikumist ja vähem virtuaalseid ahvatlusi. See on ka põhjus, miks keskusesse tuleb ligi 7000 ruutmeetri suurune lasteala koos käed külge teaduskeskusega, liumägede ja turnimislinnakutega. Sellest saab regiooni suurim siseruumides asuv kogupere meelelahutuskeskus.

Vaateratta rajamist toetab 1,44 miljoniga Euroopa Regionaalarengu Fond, kokku investeeritakse meelelahutusala rajamisse 5 miljonit eurot.

Indrek Gailan, MKMi transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja:

Selline sõlmpunkt, kus lennukite, rongide, busside ja trammide väravad otse Tallinna kesklinna külje all ristuvad, on põhjamaade ja Euroopa mõistes ainulaadne. Mujal on pealinnad juba nii terviklikult välja ehitatud, et kõikide transpordiliinide sidumine ühes konkreetses punktis on võimalik üksnes elu epitsentrist kaugel äärelinnas. Sellest sünergiast, mida uus keskus koos oma transpordisõlmega loob, ei kujune mitte ainult värav Tallinnasse, vaid värav Eestisse.

Taustainfo:

• Keskuse kõrvale kerkib Rail Balticu terminal - algus ja lõpp Eesti otseühendusele Euroopaga, kust tulevikus saab Pärnusse vähem kui tunniga ja Riiga kahe tunniga.

• Alates sügisest sõidab maa-alusest tunnelist läbi tramm, mis viib kesklinnast otse lennujaama ja vastupidi.

• Keskuse juures peatuvad kõik bussiliinid, mis ühendavad Tallinna ülejäänud Eesti suurimate linnadega.

• T1 peaukse ette tuleb uus linnaväljak.

• Hoone katusele tuleb 45 meetrise läbimõõduga vaateratas, millega on võimalik tõusta 120 meetri kõrgusele merepinnast ja imetleda Tallinna panoraami, merd, Ülemiste järve. Hoone katusel paiknevaid vaaterattaid on maailmas seni vaid 5 ja need kõik asuvad Aasias. EAS otsustas vaateratast toetada 1,44 miljoni euroga. Prognoos: 45 000 lisaturisti aastas.

• Keskusesse tuleb ligi 15 000 ruutmeetrit meelelahutusala, millest ligi 7000 ruutmeetrit on lasteala.

T1 koguinvesteering on 70 miljonit eurot