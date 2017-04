Abielus ja suhtes olemine ei tähenda, et seks peaks olema igav või teisejärguline. Suhte alguses või nooremana sa isegi ei usu, et halb seks võiks olla midagi, mida sina kogeda võiksid. Seks on lahe, vaba ja tunned lõputut kirge. Kuni su naine hoolib sinu rahuldamisest, siis on seks mehe jaoks alati suurepärane. Aga ei - see pole õige ja jätkusuutlik viis suhtes. Portaal Your Tango jagab vihjeid, kuidas mees võiks pingutada, et sekselu taas talle ja naisele vaimustust ja kirge tooks! 1. Ettevalmistus on väga oluline!

Inimesed arvavad sageli, et seks peabki ja ongi spontaane tegevus, sest muidu seda ei saa lihtsal nautida. Kui oled suhtes ja teil on majalaenud, lapsed ja teised kohustused, siis ongi nii, et spontaane seks kaob minevikku.

Kui tahad kogeda seda võimast heaolu taas, siis pead seksi planeerima. Uuri naiselt tema fantaasiate ja ideaalse kohtingu kohta. Kuula ta ideid ja soove, et siis proovida midagi neist täita. Sa ju tead, et kui teed midagi naise ja teie suhte heaks, siis on see ka hea ka mehele! 2. Võta vastutus ja pane asjad juhtuma! Kas mäletad, mil te kaks esimest korda kohtusite, siis sa panustasid suhtesse aega ja energiat, et teha naine õnnelikuks. Ja teil oli imeline, kirglik ja higine sekselu - jah?! Seega - planeerides kohtingusse suhtu sellesse õnne, rõõmu ja lõbuga- Ära võta seda kohustusena! Ja ära unusta, et sina oled sellel kohtingul see, kes võtab vastutuse, et see kõik ka õnnestuks! Otsi varakult lapsehoidja, käi koeraga jalutamas, otsi koht söömiseks ja kasvõi hotell ööbimiseks. Ja planeeri kõike varuga! Mõne päevaga imelist kohtingut korraldada on võimatu! 3. Küta kirge - enda ja tema oma - kasvõi nädal enne! Mees peaks teadma, mis ta naisele meeldib: särk, milles naine sind kiitnud on; tee mõni kodutöö, mis kergendab naise elu jne. Mees võiks naist flirtivalt puudutada, kuid mitte seksuaalselt. Hoidke käest, vaadake silma, kallistage, naeratage... Mees võiks terve nädala enne tähtsat kohtingut fliritida, kuid mitte algatada seksi! Isegi masturbeerimisest peaks hoiduma, et nädala pärast naisega koos unustamatut vahekorda kogeda. 4. Kohtingul ole päriselt ka kohal! Ei mingeid telefone ega veebi! Kui tegu on tõesti erakorralise kõnega, siis ok. Ei mingit televiisorit, arvutit ega midagi, mida te ei teeks koos. Ja ei kaeble - MEES EI KAEBLE! 5. Ole seksuaalselt andev pool Mees, kas sa mäletad, kuidas vanasti oma naist üles kütsid ja talle rahuldust pakkusid? See "pingutus" oli toona sinu jaoks väljakutse, põnevus, midagi lõbusat - jah? Vaheta end ka sel õhtul selle noore ja püüdlikuma mina vastu ja nautige koos!