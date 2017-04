Prokuratuurile esitatud teates kirjutab Pai, et Aas ja Sarnet on Tallinna Linnahall AS-is püüdnud toime panna suuremahulist kuriteo sooritamise katset.

"Kinnitan, et ei ole sõlminud iseendaga töölepingut nagu linnapea kt. hr. Taavi Aas selle valeväite meediasse paiskas. Minu kohene tööleasumine linnahalli kunstilise juhina otsustati 10.03.2017 hr. Aasa juures toimunud nõupidamisel tunnistaja juuresolekul. Tööleping sõlmiti minu ja AS Linnahall juhatuse esimehe Tõnu Pröömi vahel 14.03.17.

Tööleping läbis Tallinna ettevõtlusameti kooskõlastuse ja sisaldas eranditult Tallinna Linnahall AS äriplaanis kirjeldatud palgaastmestikku. Sõlmitud töölepingu sisu ei erine kuidagi Tallinna linnas samatasemeliste ametnike töölepingu tingimustest.

Hr. Taavi Aasa poolt 20.03.17 esitatud väide, et tema jaoks oli töölepingu sõlmimine ja selle sisu täielikuks üllatuseks on sulaselge valetamine.

Tegelikuses alustati minuvastast meediakampaaniat koheselt peale 14.03.17 toimunud AS Linnahall nõukogu koosolekut, kus nõukogu nõudis hr. Väino Sarneti ja Allianss Arhitektide OÜ vahel sõlmitud projekteerimise hankelepingu tühistamist. Nimetatud leping sõlmiti ilma avaliku konkursita. Ning selle kehtimine oleks tähendanud seaduserikkumise aktsepteerimist ja Tallinna linnale oleks tekitatud üle kolme miljoni euro suurune kahju.

AS Linnahalli nõukogu oli ja on alates jaanuarist 2017 korduvalt juhtinud hr. Taavi Aasa ja hr. Väino Sarneti tähelepanu ülalnimetatud kuriteotunnustega käitumisele.

Nõukogu poolt tellitud juriidiline ekspertiis kinnitas kõiki nõukogu kahtlusi.

Vaatamata asjaolule, et mitmed ajakirjanduslikud väljaanded ja telesaated on igakülgselt teemat käsitlenud ja kahtlustused esile toonud ning rõhutanud, et olemasolevad dokumendid kinnitavad kõikide väidete õigsust ei ole õiguskaitse organite poolt järgnenud mingisugust reaktsiooni.