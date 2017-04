„Keskendumine homse kontserdi suhtes on ikka mitmekordne, sest mängime lugusid, mida me pole tõesti selle koosseisuga mänginud. Kitarrist Taavi Langi vaatas päris üllatunud näoga mõnede lugude peale,“ muigab ansambli Terminaator ninamees Jaagup Kreem. Homme õhtul annab bänd tõelistele Termika gurmaanidele mõeldud kontserdi.

„Meil on juba aastaid mingite lugude kohta bändi sisenali, et need lood on tõelistelte Terminaatori gurmaanidele. Kui aasta algul meil Rock Cafes kontsert oli, mõtlesime seal neid lugusid mängida – see on ikka tõsiseltvõetav rokikoht suure lava ja hea võimendusega, mitte tavaline ööklubi, kus inimesel pole mõnikord vahet, kas mängib „Coco jambo“ või „Juulikuu lumi“,“ meenutab Jaagup, kuidas neil tuli idee teha Terminaatori kontsert nimega „Gurmaanide öö“. „Esimene kontsert oli väga edukas ja me saime palju positiivset vastukaja ja muidugi hakati küsima, et miks me ei mänginud seda ja toda lugu,“ ütleb Jaagup. Nii otsustatigi teha üks selline veel. „Meil on juubeliaasta ja saame endale igasugu asju lubada,“ muigab ta.“See on natuke kingitus iseendale ka.“

Seekord anti sõnaõigus fännidele – nemad pakkusid, mis lugusid bänd esitada võiks. „Sealt tuli ikka selliseid lugusid... tegime proovi ja saime aru, et on palju häid lugusid, mis on miskipärast riiulisse jäänud. Iga kontsert on ajaliselt piiratud ja me ei saa anda neljatunnist kontserti. Kes on aga parem indikaator, kui kuulajad?“ Muide, oodata on ka üllatust. „Näiteks pakuti lugu „Ainult sina võid mu maailma muuta“ ja teisi laule, kus on klaveril kandev roll, nii palju, et kutsusime selleks korraks kampa ka Harmo Kallaste, kes gea meelega tuli,“ sõnab Kreem.

Jaagup paljastab, et üks vanemaid esitusele tulevaid lugusid on „Teel ära“, mis pärineb aastast 1994. „Me pole seda tõesti miljon aastat mänginud. See oli meie esimene suur raadiohitt. Proovisime seda, kõlas hea ja panime kirja.“ Selle, mis lugusid kontserdil täpselt mängitakse, paneb bänd tavaliselt paika kolm-neli tundi enne kontserti ja nii tehakse ka nüüd. „Keskendumine selle kontserdi suhtes on ikka mitmekordne, sest on ka lugusid, mida me pole selle koosseisuga mänginud,“ ütleb Jaagup ja muigab, et kitarrist Taavi Langi, kes liitus Terminaatoriga aastal 2009, on päri mitu korda teinud suuri silmi, kui Jass teatab, et teeme nüüd seda lugu ka! Nüüd oskab ta aga juba ka vanemaid lugusid. „Tavaliselt mängitakse kontserdil lugusid umbes 20 tuuris. Me valisime välja ja tegime omale selgeks 27 lugu, seega kahetunnine tuleb kontsert ikka vast,“ lubab Jaagup.

„Gurmaanide öö“ jaoks tehti proovi ikka kõvasti. „Tavakontsertide jaoks on meil umbes 30-40 lugu, mille vahel valime. Need on meil selged ja reeglina me tavakontsertideks proovi ei tee. Kui tuleb uus hea mõte, mängime selle heliproovis läbi ja vaatame, kuidas kõlab,“ selgitab ta. Sedapuhku oli aga ka lugusid, mille puhul isegi 30 aastat bändis mänginud Jaagup mälu värskendama pidi. „Lihasmälu on üks huvitv asi, see toimib iseenesest hästi ja kõik on okei, aga teksid pidin küll päris mitmed uuesti üle vaatama, et kuidas need täpselt käisid,“ räägib Kreem, et kitarrimänguga oli lihtsam, kui laulusõnadega. „Endal on igatahes hästi huvitav.“