„Mingeid strateegilisi investeeringuid ei ole, ainus strateegiline investeering on investeering võimu,“ jätkas Ligi. „Nende nimetatud investeeringud ainult kuumendavad majandust, ehkki terves Euroopas on majandus tõusuteel, isegi Venemaa majandus kasvab, sellele viitas ka Eesti Pank. Inflatsioon on taastunud, valitsusel peaks raha olema, kuid nemad kulutavad eelmiste aastate sääste ja lisaks tõstavad veel makse. Asi oleks õigustatud, kui sama valitsus on tekitanud mingi ülejäägi ja seda kasutab.“

„See on arusaamatu, kõikide seniste põhimõtete vastu,“ kurjustas Reformierakonda kuuluv Riigikogu liige Ligi valitsusega, mis hülgas eelarve tasakaalu. „See on kaamerate ees hämamine, sest ministrite öeldud numbritest ei saa üldse aru.“

Ettevõtete börsile viimine ei puuduta Ligi sõnul aga üldse riigieelarvet. „Riigile mittevajalikud ettevõtted tulebki maha müüa, kuid aktsiate müük on erakapitali kaasamine, riigieelarvesse ei too see midagi,“ selgitas Ligi ja lisas, et see ei ole lahendus riigieelarvele. Tulevikus võib see riigile tähendada väiksemaid dividende, sest edaspidi lähevad dividendid jagamisele kõikide aktsionäride vahel, selgitas Ligi.