Kultuurikriitik Meelis Oidsalu ütles Vikerraadio päevakommentaaris, et Henrik Kalmet sunniti Tallinna Linnateatrist lahkuma.

"Lavakooli endine juht Ingo Normet kutsub Elmo Nüganeni otsuse avalikustumisele teadlikult avalikku eelfooni luues tänases Postimehes üles Kalmeti hülgamisele," ütles Oidsalu ja kinnitas, et Henrik Kalmet sunniti Linnateatrist lahkuma.

"Kõik see käib täpselt samal moel, nagu on käinud aastaid Tallinna linnavalitsuses või Eesti erakondades." ERR-ile antud kommentaaris selgitas Oidsalu, et Tallinna Linnateatri juht Raivo Põldmaa kohtus Henrik Kalmetiga ning ütles, et Elmo Nüganen sööb su välja ning lihtsam on ise lahkumisavaldus esitada. "Seega ei lahkunud Kalmet teatrist ise, vaid teda survestati selleks."