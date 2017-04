Põhjanaabrid loodavad, et just Alma paneb Soome maailma popmuusikakaardile. 21-aastane soomlanna töötab hetkel MNEKi ja Rudimentaliga ning ta on pälvinud isegi Elton Johni tähelepanu.

Muuhulgas räägib Chase & Status oma viimase viimase hiti "All Goes Wrong" piinarikkast sünnist koos kogenematu laulja Tom Grennaniga. "Mõned inimesed ütlevad, et parim muusika tuleb iseenesest, see lihtsalt juhtub. Mina seda ei usu. Ma arvan, et vahel on parim muusika sündinud just läbi piinade," räägib Will Kennard.

Ka Chase & Statuse esinemistel on tähtis roll visuaalsetel efektidel. DJ-d meelitavad kohale kümneid tuhandeid inimesi ning nende esinemistest on tänapäeval tehtud vägevad visuaalsed vaatemängud, nii on see ka Weekend Festivalil Pärnus. Ilmselgelt ei teki need tehnilised lahendused iseenesest, nende taga on terve meeskond. Weekender piilubki täna ka lava taha.