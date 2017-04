Kommunikatsiooniekspert Ivo Rull ütleb, et eile õhtul "Aktuaalses kaameras" Jüri Ratasega tehtud intervjuu oli ajakirjanduslikult väga hea: küsimused olid asjakohased ja küsijad järjekindlad.

Ivo Rull kommenteerib, et vaatamata sellele, et Jüri Ratas püüdis igal viisil küsimustele vastamisest puigelda, õnnestus teleankrutel Astrid Kandlel ja Priit Kuusel hoida intervjuud ohjes. "Tubli töö, Astrid Kannel ja Priit Kuusk!" kiidab Rull.

"Intervjuu algus läks ikkagi väga klassikalise Ratase vastuseroboti stiilis," ütleb kommunikatsiooniekspert, et kui Ratas proovis stiili juurde jääda, siis saatejuhid seda ei võimaldanud. "Tegelikult, stuudiokülaline, kui ta on poliitik, võib juba ette arvestada, et teda ei hakata seal [saates] paitama ja temaga kaasa noogutama," selgitab Rull.

"Kui Jüri Ratasel on mitu rolli: ta on peaminister, Keskerakonna esimees, näiteks isa ja koeraomanik, siis tegelikult on kõik küsimused okeid, kui nad on asjakohased - ja antud päeval need teemad tõesti uudistes olid," viitab Rull Priit Kuuse küsitud küsimustele, millega sooviti teada Jüri Ratase kui Keskerakonna esimehe arvamust tema parteiga seostatavates küsimustes.

Ivo Rulli sõnul on peaminister aga avaliku elu tegelane ja seepärast peab ta olema valmis erinavetks küsimusteks kogu aeg: "Jüri Ratasel hakata tegema sellist päevaplaani, et mis kellast on ta peaminister ja mis kellast on ta Keskerakonna esimees ja mis kellast muutub ta pereisaks ei ole lihtsalt võimalik." Ta lisab, et kuigi küsimuste osas võidakse sõlmida mingi kokkulepe, kasutavad ajakirjanikud võimalusi lisainfo saamiseks alatihti ära ning see ei tohiks tema sõnul poliitikutele üllatusena tulla.