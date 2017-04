Siiri Oviiri sõnavõtt aasta ema valimiste teemal kütab aina enam kirgi ning sotsiaalmeedias ja mujal võtavad sõna täiesti erinevate peremudelite pereemad. Kirsti Timmer küsib, kas armastuseta abielus olev naine on parem ema, kui see, kes otsustab elada nii, et kõigil parem.

Kirsti ütleb, et ta on oma töös väga palju kokku puutunud nii suurperede kui ka üksikemadega. "Suurperedel on päris palju toetusi, abiprogramme. Suurperede Liit on oma töös tubli, organiseeritakse lastele üritusi, tuuakse-viiakse, abipakid ja nii edasi. Üksikemad peavad kõigega ise toime tulema. Maksma, vastutama, organiseerima." Kirsti teab, et üksikvanematega peredele ei pakuta huvialaringide toetusi ega tooda abipakke ukse taha, last ja lapsi ei viida tasuta loomaaeda ega reisile Rootsi.

"Vahel pole last kellegi hooldegi jätta, kui tööle tarvis minna. Kordades keerulisem ja valusam olukord. Olen olnud üksikema, tean, millest räägin. Kui tahad oma lapsele midagi võimaldada, pead ise rohkem pingutama, see võtab jälle ühist aega lapsega vähemaks," teab naine täpselt omast kogemusest. "Mina toetaks, kiidaks, aitaks ja tänaks selliseid tublisid üksikvanemaid," ütleb ta ja lisab: "Kes pole mitte alati seetõttu oma lastega üksi, et neile igal õhtul uut vastassoo esindajat tutvustada)."

Kirsti toob näiteid, kus üksikemal tuleb olla väljas ka isa eest ja üksikisal ema eest. "Üksikvanem püüab paratamatult oma lapsele ka teist vanemat asendada. Ema peab pojale ka naela seinalöömist õpetama, kui pole võtta onu ega vanaisa, kes poisile mehekujuna eeskujuks oleks. Ja üksikisad peavad tüdrukutest naised kasvatama. Vahel on selline väike pere tublim, kokkuhoidvam ja hoolivam, kui klantsajakirjas eksponeeritud edukas ja õige peremudel. Ja siis tuleb selline sõnavõtt..."

"Et siis ka kehvas, mittetoimivas, armastuseta abielus oled sa parem ema, kui see, kes otsustab elada nii, et kõigil parem. Kummaline arusaam," ütleb Timmer ja sõnab, et abielu ei saa propageerida. "Nagu ei saa propageerida ka armastust. See kas on või ei ole. Ja kas naine, keda mees naiseks ei palu, on siis halvem ema?" Oviiri sõnavõtu võtab ta aga kokku kahe sõnaga: "Piinlik. Kurb."