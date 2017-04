Ajakirjandusõppejõud ning Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor Mart Raudsaar ütleb, et tema eilsest "Aktuaalsest kaamerast" nähtud Jüri Ratasega tehtud intervjuule hinnangut ei annaks, kuna ta pole teadlik, mis kokkulepe ERRil peaministriga eelnevalt oli, kuid siiski leiab ta, et Ratasele esitatud küsimused olid päevakajalised.

"Mina sain aru, et peaminister rõhus kokkuleppele, et teda on kutsutud rääkima ainult eelarvest. Ajakirjanik peab alati austama oma kokkuleppeid,“ tõi Raudsaar välja ja tõdes ka, et kuna "Aktuaalne kaamera" on vaadatuim uudistesaade, siis ajakirjanik peab tegutsema ka avalikku huvi silmas pidades. "Seda arvestades olid need küsimused, mida Priit Kuusk küsis, absoluutselt avaliku huvi küsimused. Ja nii või teistsugusel viisil peaks peaminister neile vastama kuna need on õhus ja nendele oodatakse vastust. Eriti kuna üks küsimus puudutab otseselt Eesti julgeolekut ja teine küsimus puudutab, võiks öelda, väärtushinnanguid, mis on ka väga olulised peaministri puhul,“ kommenteeris Raudsaar. „Mina ei anna siin mingeid hinnanguid. Ma lihtsalt ütlen, et need küsimused on õhus ja nende küsimuste küsimine, võib-olla jah agressiivsemas toonis kui tavaliselt see „Aktuaalses kaameras“ on olnud, on täiesti okei.“

Kas Kuuse kohati ründav käitumine Ratase suhtes võis soovida jätta, möönab Raudsaar, et pigem oli tegemist piire kompava käitumisega. "Ajakirjaniku põhitunnus ei ole viisakas inimene. Jah, loomulikult me kõik peame olema viisakad ja professionaalsed, mille hulka kuulub ka inimlik viisakus. Ja ma möönan, see mida me nägime, võis olla sellele piirile lähedal. Teisest küljest aga, kui meil on peaminister stuudios ja ta lihtsalt räägib oma jutupunktidest, sisuliselt reageerimata küsimustele, siis mida ajakirjanik tegema peab? Viisakalt vait olema ja nii-öelda kuulama eetri aja täis? Ma arvan, et see ei ole vaataja suhtes aus,“ leiab Raudsaar. "Hiljem ta küll tegi seda ja põhimõtteliselt seda intervjuud vaadates sain vastused nendele küsimustele ja siin pean ma au andma Jüri Ratasele, et ta jäi rahulikuks. Vaataja sai oma vastused kuigi mina oleksin tema asemel, jah loomulikult, kes olen mina, et annan nõu sellises olukorras peaministrile, aga mingis mõttes olles seotud avaliku esinemisega ja seotud õppejõuna ning analüüsinud neid asju, siis mina oleksin olnud paindlikum sellises olukorras. See tähendab, mitte jääda oma selliste kõnepunktide juurde. See ei ole efektiivne. Sellest oli pigem kaotada kui võita.“

Kuidas võtta aga arvestada Kuuse lähenemist Ratasele – kokku on lepitud üks vestlusteema, kuid võimalust kasutades esitatakse ka kokkuleppe väliseid küsimusi? „See on ajakirjaniku ja tervikuna toimetuse professionaalsuse küsimus, sest kokkuleppeid allikatega tuleb austada, aga nende kokkulepetega ei saa minna nii kaugele, et toimetus on käsist ja jalust seotud ning muutub selliseks libedaks klantsitud munaks, mida on ilus vaadata, aga mis eriti ei vii meid kuhugi. Arvan, et ajakirjanikul ja toimetusel tuleks pikas perspektiivis silmas pidada, et kokkulepetega ei mängitaks ennast nurka.“