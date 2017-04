USA president Donald Trump nimetas telekanalile Fox antud intervjuus Põhja-Korea juhti Kim Jong-uni "selleks džentelmeniks" ning pani ameeriklased taas kukalt kratsima. Kas president Trump ei tea tõesti Põhja-Korea juhi nime?

Trump sõnas intervjuus: "Ma loodan, et asjad laabuvad ja saabub rahu. Aga nagu te teate, seda härrasmeest on üritatud pikka aega mõjutada. Bill Clinton uskus küll oma raamatus, et Põhja-Koreaga on võimalik kokkuleppele jõuda, kuid seda pole siiani saavutatud. See härramees on suutnud lihtsalt kõik üle mängida ning jätkab samamoodi. Eks näis, mis saab."

Põhja-Korea juht Kim Jong-un (Wong Maye-E/AP)

Saadet jälginud silmapaarid täheldasid, et Trump nimetas Kim Jong-uni kogu aeg "selleks džentelmeniks", mitte ei kasutanud tema nime, vahendab Independent.

Varem on Trump segi ajanud lausa Süüria ja Iraagi. Samuti on Donald Trump silma paistnud selliste etiketiäpardustega, millega riigijuht hakkama saada ei tohiks.