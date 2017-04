6 müüti, mille uskumisele on The Suni teatel viimane aeg kriips tõmmata:

Magamistoas toimuva kohta käivad müüdid ja lood on alati põnevad ja näivad tihti usutavad, kuid tegelikult ei pea need elus ja seksis üldse paika. Heidame piinlikkuse kõrvale ja räägime asjade päriselt...

Paljud usuvad siiani, et suur hulk voodikaaslasi venitab tupe välja. Doktor Sari Locker kinnitab, et pärast vahekorda tõmbub naise tupp oma tavapärasesse suurusesse tagasi.

6. Herpes on väga haruldane

See võib, aga ei pruugi nii olla. Tampoonide kasutamine, füüsiline aktiivsus, võimlemine ja käsikiimlus võivad hüümenit vigastada.

Kõik arstid kinnitavad, et ümberlõikus ei mõjuta seksuaalset tundlikkust ega võimet tunda mõnu.

3. Naise ejakulatsioon on võlts või teeseldud.

2. Suure jalanumbriga mehel on suur võmp.

Herpes on sagedasem, kui sa isegi aimata julged. Kuna herpes ei pruugi ilmutada mingeid sümptomeid, siis usutakse, et partner on terve. Kaitsmata vahekord võib aga tuua halva üllatuse ka siis, kui silmaga vaadates näib mehe juures kõik korras olevat...