Fox uudistekanali skandaalseim uudisteankur, kes on juba pikalt silma paistnud oma ebasobivate väljaütlemistega, sai lõpuks sule sappa pärast seda, kui Fox kulutas mitmeid kuid ja miljoneid dollareid, et vaigistada mehega seotud ahistamisskandaali.

“Pärast põhjalikku ja ettevaatliku süüdistuste ülevaatamist, otsustasid firma ning Bill O’Reilly, et O’Reilly ei jätka Fox uudistekanalis,” seisis Foxi ametlikus ütluses.

67-aastane O’Reilly on olnud tähelepanu all pärast seda, kui The New York Times vahendas, et Fox News on maksnud üle 13 miljoni dollari kahjutasu vähemalt viiele naisele, kes süüdistasid teda seksuaalses ahistamises.