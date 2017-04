Suhtekorraldaja Janek Mäggi sõnul sarnaneb peaminister Jüri Ratase Aktuaalsele Kaamerale antud intervjuu paroodiasaatega "Edekabel". "Ühest küljest olen ma nõus, et Ratase jutt oli ümmargune mull – eriti just alguses, aga siis kui Priit Kuusk sisse tuli, hakkas see "Edekabel" pihta ja kabelisse sattusid mõlemad," ütleb Mäggi, et vestlust oli lõbus jälgia. Peaminister Jüri Ratas andis eile Aktuaalsele Kaamerale otse-eetris intervjuu ent tema vastused uudisteankruid Astrid Kannelt ja Priit Kuuske ei rahuldanud. Seepeale haaras Priit Kuusk konkreetsemate vastuste saamiseks ohjad enda kätte, esitades lisaküsimusi. Algas verbaalne ping-pongi mäng, milles kumbki pool teisele armu ei andnud. "Nad mõlemad tegid olulisi klassikalisi vigu, mis nende enda usaldusväärsust ei kasvatanud," kommenteerib intervjuud Janek Mäggi, kuid lisab, et tegemist oli täiesti tavalise ajakirjandusega, mis teleekraanile sattus. "Kokkuvõttes oli seda muidugi väga lõbus vaadata," muheleb ta.

"Ütleme, et intervjuu esimeses pooles oli selline tavaline reklaamjutt, mida kõik erakonna esimehed, ministrid, võtmepoliitikud esitavad," ütleb Mäggi. "Esiteks arvan ma muidugi, et kõikide tipppoliitikute probleem on see, et nad ei vasta küsimusele," kirjeldab suhtekorraldaja ja annab mõista, et praegu võib visata kivi ka teleankrute kapsaaeda, sest ekraanil peaks ajakirjanik mõjuma neutraalse ja austavana. "Mitte, et ma tahaks ajakirjandusele öelda, et olge nüüd lugupidavamad, aga selle saatelõigu erutus tekkis, ma arvan, natukene sellest, et Priit Kuusk läks natukene keema."

Janek Mäggi lisab, et Ratase ärritumine selle peale, et temalt küsitakse ka neid küsimusi, millest polnud eelnevalt räägitud, on täiesti mõistetav. "Mina näiteks ütlen, et otse-eetris oled sa igal juhul kuningas," kirjeldab ta, et küsimustele vastamisest võib alati keelduda. See aga ei tähenda, et intervjueerija peaks jääma kokkulepitud teema juurde: "Küsida võib alati ja see on täiesti mõistlik."