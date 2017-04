Kinnisvaraportaalis City24.ee oli aprilli keskpaiga seisuga üle 32 000 kinnisvara müügi- ja üürikuulutuse, mis teeb portaalist Eesti suurima kinnisvarapakkumiste vahendaja. Võrreldes lähima konkurendiga on City24.ee lehel 50% rohkem kuulutusi. Järgnevate konkurentidega on vahe veegi suurem.

Ka City24.ee külastatavus on sel kevadel olnud rekordiliselt kõrge – võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on lehel 30 protsenti rohkem kasutajaid ning külastusi. See tähendab, et eelmise aastaga võrreldes on lehele lisandunud 40 tuhat kinnisvarast huvitatud külastajat.

Positiivsed muutused on toimunud ka portaalikülastajate käitumises. Ühe külastuse käigus vaadatakse enam kuulutusi, samuti on tõusnud külastuse kestvus. See on märk sellest, et City24.ee lehele on lisandunud suur hulk aktiivses kinnisvara ostu-müügi faasis olevaid inimesi. City24.ee keskmise külastuse pikkus ületab lähima konkurendi vastavat näitajat.

Viimastel nädalatel on portaaliga liitunud kümneid uusi kinnisvaraettevõtteid, samas on ka eraisikute kinnisvarakuulutuste arv kiirelt kasvamas.

Lisaks pakub City24 turu parimat uusarenduste valikut – täna esitletakse portaali kaudu ligi 300 uut korterit, maja või majaosa. Selle kevade kuumimaid uusarenduste pakkumisi näed SIIT.

Kõik need märgid näitavad, et kliendid hindavad City24.ee-d turunduskanalina kõrgelt. Portaal on omalt poolt toonud oma kinnisvara müüvate või üürivate klientideni mitmeid põnevaid reklaamilahendusi, mis aitavad objekte paremini turundada ja kiiremini tehinguteni jõuda.