On tavapärane, et su uus kaaslane tuleb su ellu just mõne veebilehe kaudu, kus teised üksikud kaaslasi otsivad.

Tänapäeval veedavad inimesed palju aega arvuti ja teiste nutiseadmete taga, mistõttu toimuvad esimesed kontaktid ka uute inimestega just sellisel viisil, vahendab The Sun.

7 asja, mis aitavad sul jõuda õige meheni:

1.Väldi alkoholi.

Võid ju pidutsemist armastada, kuid end kirjeldades alkoholi mainides on üks kindel - kõik toredad, ägedad ja hoidmist väärt mehed hoiavad sinust eemale.

2. Lühike, selge ja konkreetne.

Arvad, et mees tahab sinust kohe kõike teada? Ei! Uuringud näitavad, et mehed kulutavad 50 protsenti naistega võrreldes vähem aega, et lugeda otsitavate naiste profiile. Samuti ei ole soovitatav mainida midagi, mis on ilmselge ilma juba kirja panemata. Ala - sulle meeldib pargis jalutada ja pitsat süüa...

3. Ole aus.

See võib sind üllatada. Kui otsid tõsist suhet, siis on oluline kohe mängida õigete kaartidega ja ausalt...

4. Jää ühe või kahe suhtlusportaali juurde.

Arvad ehk esiti, et kui teed kõikjale konto, siis leiad armastuse ja mehe kiiremini, aga ei. Ühe uurimuse väitel on mitmetes portaalides profiile omavad naised suuremas stressis, sest inimeste saadetud kirjadele vastamine võtab aega ja kõiki ei jõua sa nagunii tundma ju ka õppida. Ja nagu me teame - stress ei ole sugugi atraktiivne!

5. Ära luiska.

Ahvatlev on luisates puusalt mõni kilo kaotada ja mõni sentimeeter pikkust juurde lisada, aga ära tee seda. Kui kohtute ja valitud kaaslasega rohkem suhtlete, siis tuleb see ju välja. Samuti pead ise olema valmis, et kõik meeste poolt portaalis kirja pandu - see ei pruugi alati nii olla.

6. Ära vabanda.

Ära vabanda suhtlusportaalis oma vallalisuse ja selle pärast, et otsid kedagi. Kui kaheksa aasta eest uskus 60 protsenti inimestest, et veebis kaaslase otsimine on ainult õnnetutele, saamatutele vallalistele, siis nüüd kinnitavad vaid 17 protsenti inimestest, et nad pole seda proovinud.

7. Naerata!