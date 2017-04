Trimmis ihu ja siredad sääred - fotodel olev pesumodell näib olevat varastes 20ndatest. Kuid kui vana on ta tegelikult? Suudad sa uskuda, et Jaapani lauljanna ja pesufirma Triumphi staar on tegelikult aastakümneid seda tööd juba teinud!

Tegelikult on noorukese näitsiku mulje jättev naine juba 55-aastane, vahendab The Sun.

Seiko Matsuda on modellina leidnud omale hulganisti fänna ja eriti just noorte hulgas. Naine alusta tööd modellina 18-aastaselt, kuid on ametile truuks jäänud juba 37 aastaks.

Veel 55-aastasena mõjub Seiko pesumodellina eatu iludusena, keda hinnatakse ja kummardatakse.

